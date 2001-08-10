Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Валерий Лимаренко встретился с сахалинскими бойцами, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Секретарь регионального отделения партии побеседовал с военнослужащими, а также передал им спецтехнику и оборудование, закупленное жителями Сахалинской области.

Сахалинские бойцы рассказали об успехах в ходе выполнения боевых задач, поблагодарили его за регулярную помощь и попросили передать привет своим родным и близким. После состоялось торжественное вручение бойцам наград, благодарственных писем и памятных подарков.

- Гордимся вами и думаем о вас. Мы вместе с вами в каждом бою. Мы продолжим делать все необходимое для Победы и доставлять на передовую лучшую технику и оборудование. Мы – одна большая семья. Пока вы защищаете интересы Родины, мы поддерживаем ваших жен, детей и матерей. Это наш долг перед вами, - обратился к военнослужащим Валерий Лимаренко.

После чего передал бойцам очередную партию техники - разведывательные дроны, аппаратуру РЭБ, противодронные ружья и другое оборудование, предметы снаряжения и первой необходимости. Всего за предыдущие два года на передовую поступило свыше 250 тонн груза.

- Спасибо вам за ту поддержку, которую вы оказываете на постоянной основе. Снабжение 68 армейского корпуса - лучшее в России. Мы же свое дело сделаем – Победа будет за нами, - поблагодарил губернатора командир 68 армейского корпуса Сергей Пелипай.

В завершение встречи для бойцов был организован концерт артистов Сахалинской филармонии в рамках проекта #ПозывнойКультура. На Донбасс приехали заслуженный работник культуры Сахалинской области, композитор и автор текстов Георгий Зобов, а также вокалисты Полина Пивоварова, Виктория Малютенко и Вениамин Ким. Подобные выступления уже стали доброй традицией. Благодаря им бойцы чувствуют любовь и поддержку своих земляков. Со сцены в очередной раз прозвучали песни об островной природе и любви к родному краю. Гастроли продлятся до 6 февраля.

Как ранее заявлял секретарь генсовета партии Владимир Якушев, «приоритеты законодательной работы «Единой России» отражены в народной программе «Единой России», изменения в которую внесли на Съезде в декабре 2024 года. Ключевые дополнения касаются поддержки участников специальной военной операции, что имеет особое значение в объявленный президентом Год Защитника Отечества», – напомнил он.