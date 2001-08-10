Синоптики предупреждают о продолжении метели на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Метель продолжится на Сахалине 5 февраля. Синоптики уточнили: на юго-востоке очень сильный снег и метель, в областном центре - ветер с порывами до 15 м/с, пишет astv.ru.

По данным Сахгидромета, в городе 5 февраля сильный снег и метель, ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура 0…-2°.

В других южных районах также снег, местами сильный, на юго-востоке - очень сильный. Метель. Ветер северо-восточный 13-18 м/с, на побережьях 20-25 м/с, на крайнем юге 9-14 м/с. Температура -4…+1.