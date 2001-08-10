На Сахалине отпраздновали 82-ю годовщину победы в Сталинградской битве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тематический вечер «Горели Волга, воздух и вода» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 3 февраля. Его участниками стали кадеты, юнармейцы, учащиеся Южно-Сахалинск школы №11, №8 им. генерал-лейтенанта В. Г. Асапова и читатели библиотеки, рассказали ТАИ "Острова" в СахУОНБ.
Почетными гостями мероприятия стали ветераны, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, дети войны и несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Среди них Вячеслав Гаврилов, Василий Андреев, Екатерина Патракова, Валентина Азаренко, Александра Алдушина, Любовь Чернова, Нина и Владимир Томильцевы, Валентина Агапова и Сталий Коняшов.
В своей приветственной речи исполняющая обязанности директора Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Марина Волкова подчеркнула, что сегодня государство уделяет большое значение историческому просвещению и патриотическому воспитанию молодежи.
— Сегодня особенно важно помнить о каждом событии Великой Отечественной войны, знать героев и передавать свои знания и воспоминания молодым поколениям. Победа в Сталинградской битве далась нашей стране очень большой ценой, и все мы будем вечно скорбеть о павших воинах, подаривших нам свободу. — заключила Марина Волкова.
Ведущая встречи, главный библиотекарь СахОУНБ Людмила Алексеева, рассказала, что в военной истории России немало примеров мужества, героизма и воинской доблести солдат на полях сражений. Сталинградская битва является одним из ярких таких примеров.
Председатель «Бессмертного полка» Сахалинской области и регионального отделения Всероссийской организации ветеранов Сахалинской области Андрей Фугенфиров рассказал об основных этапах Сталинградской битвы, оборонительном и наступательном периодах сражения, упомянул о кровопролитных боях за Мамаев курган и дом Павлова. Рассказ сопровождался показом слайдов с фотографиями военного времени, картами и схемами.
Внимание зрителей обратили на тематическую книжную выставку, и порекомендовали ознакомиться с книгой «За Волгой земли для нас не было» знаменитого снайпера Василия Зайцева, повестью «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова и романом «Горячий снег» Юрия Бондарева.
С творческими номерами выступили Виталий Цыренгармаев, Андрей Фугенфиров, трио баянистов Детской школы искусств «Этнос» (Любава Терова, Сталина Хахулина, Елена Красноухова), воспитанники театральной студии «Остров» Дворца детского и юношеского творчества г. Южно-Сахалинска Софья Дуленко и Илья Маслов, а также учащиеся Центральной детской музыкальной школы г. Южно-Сахалинска Дарья Юрьева и Алексей Маховиков.
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