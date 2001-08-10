Тихоокеанское
информационное агентство
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11:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции

На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Курильский остров Шумшу посетят полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Целью поездки станет обсуждение планов по созданию уникального музея памяти, посвященного Курильской десантной операции – последнему сражению Второй мировой войны. Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сегодня на Шумшу сохранилось множество свидетельств боевых действий, которые проходили в августе 1945 года, когда советские войска освобождали Сахалин и Курилы от японских оккупантов.

- Есть поручение главы государства: нам вместе с коллегами из администрации президента изучить возможность создания музея памяти Курильской десантной операции – фактически последнего крупного сражения Второй мировой войны. Шумшу – остров, где советская армия разгромила превосходящие силы противника, находящиеся в укрепрайоне. В ходе этой операции два наших бойца повторили подвиг Александра Матросова: перекрыли своими телами ДОТ. Мы должны это помнить и создать там музей, – подчеркнул Юрий Трутнев.

В свою очередь, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что создание музея на острове Шумшу имеет важное значение для сохранения исторической памяти о событиях Второй мировой войны. 

- Там, на Шумшу до сих пор осталось много боевой техники. И наши поисковики буквально по частицам восстанавливают истинную историю тех событий. Во времена, когда ее пытаются переписать, – это бесценно. Именно поэтому мы хотим открыть музей, на местах, где разворачивались бои, где наши солдаты и офицеры в жестоких боях одержали победу. Кроме того, открытие музея важно и для развития Северных Курил, привлечения большего числа туристов. Уверен, что создание музея под открытым небом, посвященного Курильской десантной операции, станет значимым событием как с патриотической, так и экономической точки зрения, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Как стало известно, новый исторический музей-заповедник у подножия горы Высокой займет несколько гектаров - поле боя на 165-ой и 171-ой высотах. Здесь же появится вся необходимая для посещения гостей острова инфраструктура.

- Создание музея под открытым небом имеет одну очень важную цель - увековечивание памяти павших советских воинов, их подвига и факта о том, кто поставил финальную точку во Второй мировой войне. Исполняя поручение Президента РФ Владимира Путина, наша задача заключается в оценке объемов предстоящих строительных работ, обеспечения доступности локации - как обустроить и создать музей под открытым небом, - поделился директор музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко.

Напомним, 18 августа 1945 года старшина Николай Вилков и матрос Пётр Ильичёв в составе морского десанта освобождали северокурильский остров Шумшу от японских захватчиков. В бою была отбита контратака противника, уничтожено восемь японских танков. Но когда десантники пошли на штурм высоты 171, то попали под огонь двухамбразурного дзота. Тогда Вилков и Ильичёв подползли к доту и забросали его гранатами. Но когда десантники вновь поднялись в атаку, пулемёты заработали снова, и тогда старшина и матрос закрыли своими телами амбразуры вражеского дота. Звание Героя Советского Союза им присвоено посмертно.

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