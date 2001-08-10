На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Курильский остров Шумшу посетят полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Целью поездки станет обсуждение планов по созданию уникального музея памяти, посвященного Курильской десантной операции – последнему сражению Второй мировой войны. Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сегодня на Шумшу сохранилось множество свидетельств боевых действий, которые проходили в августе 1945 года, когда советские войска освобождали Сахалин и Курилы от японских оккупантов.

- Есть поручение главы государства: нам вместе с коллегами из администрации президента изучить возможность создания музея памяти Курильской десантной операции – фактически последнего крупного сражения Второй мировой войны. Шумшу – остров, где советская армия разгромила превосходящие силы противника, находящиеся в укрепрайоне. В ходе этой операции два наших бойца повторили подвиг Александра Матросова: перекрыли своими телами ДОТ. Мы должны это помнить и создать там музей, – подчеркнул Юрий Трутнев.

В свою очередь, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что создание музея на острове Шумшу имеет важное значение для сохранения исторической памяти о событиях Второй мировой войны.

- Там, на Шумшу до сих пор осталось много боевой техники. И наши поисковики буквально по частицам восстанавливают истинную историю тех событий. Во времена, когда ее пытаются переписать, – это бесценно. Именно поэтому мы хотим открыть музей, на местах, где разворачивались бои, где наши солдаты и офицеры в жестоких боях одержали победу. Кроме того, открытие музея важно и для развития Северных Курил, привлечения большего числа туристов. Уверен, что создание музея под открытым небом, посвященного Курильской десантной операции, станет значимым событием как с патриотической, так и экономической точки зрения, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Как стало известно, новый исторический музей-заповедник у подножия горы Высокой займет несколько гектаров - поле боя на 165-ой и 171-ой высотах. Здесь же появится вся необходимая для посещения гостей острова инфраструктура.

- Создание музея под открытым небом имеет одну очень важную цель - увековечивание памяти павших советских воинов, их подвига и факта о том, кто поставил финальную точку во Второй мировой войне. Исполняя поручение Президента РФ Владимира Путина, наша задача заключается в оценке объемов предстоящих строительных работ, обеспечения доступности локации - как обустроить и создать музей под открытым небом, - поделился директор музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко.

Напомним, 18 августа 1945 года старшина Николай Вилков и матрос Пётр Ильичёв в составе морского десанта освобождали северокурильский остров Шумшу от японских захватчиков. В бою была отбита контратака противника, уничтожено восемь японских танков. Но когда десантники пошли на штурм высоты 171, то попали под огонь двухамбразурного дзота. Тогда Вилков и Ильичёв подползли к доту и забросали его гранатами. Но когда десантники вновь поднялись в атаку, пулемёты заработали снова, и тогда старшина и матрос закрыли своими телами амбразуры вражеского дота. Звание Героя Советского Союза им присвоено посмертно.