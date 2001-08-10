Первая очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка открылась в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Индустриальный парк - инвестиционный проект. Старт строительству был дан в 2018 году, когда состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего объекта с пожеланием успешного развития, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В 2021 году начал работать первый объект нефтегазового индустриального парка - транспортно-логистическая база «Сахалинской Энергии». До 2026 года в рамках реализации проекта будет создан нефтегазосервисный кластер с мощной производственной, сервисно-ремонтной и складской базой, интегрированной с процессами операторов нефтегазовых проектов.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, генеральный директор «Сахалинской энергии» Роман Дашков, а также представители нефтегазовой отрасли региона. Собравшихся приветствовал мэр областного центра Сергей Надсадин:

- Очень горд, что Южно-Сахалинск стал площадкой для реализации такого масштабного и важного проекта. Под одной крышей современного промышленного центра разместятся все заинтересованные компании, которые обслуживают нефтегазовый сектор - и заказчики, и подрядчики. На месте можно будет решить все технические и производственные проблемы с оборудованием. Особые слова благодарности хочу сказать Валерию Лимаренко и Роману Дашкову. Уверен, у индустриального парка большое будущее. Поздравляю всех с началом успешного и перспективного пути!

Затем гости прошли в здание первой очереди индустриального парка, где состоялся символический меморандум о намерениях заключить договор аренды помещений. Подписи поставили губернатор Валерий Лимаренко, гендиректор «Сахалинской Энергии» Роман Дашков и гендиректор АО «Корпорация развития Сахалинской области» Андрей Медведев.

В нефтегазовом индустриальном парке применены современные принципы построения производственных, складских и логистических циклов. Он обеспечит всю необходимую инфраструктуру для нефтесервисных компаний. Реализация проекта позволит создать более 1000 рабочих мест, с учетом резидентов. Кроме того, у студентов Сахалинского государственного университета появится уникальная возможность применить свои теоретические знания на практике, что поможет им стать высококвалифицированными специалистами, готовыми к реальным задачам в развитии региона и страны.