Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сто молодых специалистов начнут работу в школах и детских садах Южно-Сахалинска в новом учебном году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Многие из них уже приступили к своим профессиональным обязанностям. Так, педагогический состав школы №8 пополнили сразу десять молодых специалистов. Это учителя начальных классов, русского языка и литературы, химии, английского.

В числе молодых специалистов выпускница школы №8 Алена Хитрова. Она будет преподавать информатику. Образование получила в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске. После получения диплома приняла решение вернуться в Южно-Сахалинск.

- Еще школьницей пробовала себя в роли педагога в Дни самоуправления. Поняла, что мне это по душе. Дети бывают разные и мне нравится находить с ними контакт, - рассказала Алена Хитрова. - Сегодня 30 августа и уже через несколько минут на территории школы пройдет установочная встреча педагогов с учениками и родителями. Я буду классным руководителем шестого класса. Волнение присутствует, но я всегда настраивала себя на то, что все будет хорошо. Здесь родные стены и родные учителя.

- Мы всегда рады молодым учителям в школе. Четверо из десяти молодых специалистов — это наши выпускники, наша гордость. Они уже приступили к своим профессиональным обязанностям, - отметила заместитель директора школы №8 Татьяна Середа. - Если говорить в целом о работе с молодыми специалистами, то это колоссальный труд, который по большому счету начинается со школьной скамьи. На данный момент у нас открыты три психолого-педагогических класса. Они являются первой ступенью непрерывного педагогического профессионального образования. Во время учебного года ребята помогают нам проводить мероприятия в школе, а летом работают вожатыми в лагерях. То есть мы уже вовлекаем их в профессию. Очень много студентов проходит практику в нашей школе. Потом они возвращаются в качестве учителей и делают первые самостоятельные шаги в образовательной деятельности, профессионально растут, принимая участие в различных конкурсах. Успехи наших молодых специалистов на городских, областных и всероссийских педагогических состязаниях — это еще один повод для гордости.

Добавим, развитие системы образования, создание комфортной среды для обучения детей и профессиональной реализации педагогов – приоритет работы администрации Южно-Сахалинска и регионального правительства. При поддержке губернатора Валерия Лимаренко высшее образование на острове получило новый виток развития. Строительство кампуса мирового уровня - один из самых масштабных проектов, реализуемых сейчас в областной столице.