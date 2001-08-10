В трех районах Сахалина завершилось благоустройство в рамках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сразу в трех районах Сахалина - в Долинском, Поронайском и Охинском, - завершили благоустройство дворовых территорий. Кроме того, близится к окончанию преображение дворов в Невельском, Корсаковском и Северо-Курильском городских округах. Ремонт и обновление общественных зон проходит в рамках проекта «1000 дворов», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В текущем году новый облик получат дворы в 11 муниципальных образованиях островного региона. В рамках благоустройства отремонтируют тротуары и проезды, создадут условия для маломобильных жителей, высадят кустарники, при необходимости обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки.

– На эти цели из областного бюджета выделено 41,5 млн рублей, из федерального - 90,8 млн. Это позволит сделать островные дворы комфортными и безопасными. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко лично контролирует реализацию этих проектов, понимая, насколько важны эти изменения для жителей, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Так, в Долинском районе к сегодняшнему дню завершены работы в селе Стародубское по улице Комсомольской, 6. На территории заменено асфальтобетонное покрытие, обустроены тротуары, площадка для сушки белья, установлены бортовые камни, установлены скамейки и урны.

В Поронайске новый облик получил двор по улице Сахалинской, 17. В 2024 году во дворе провели не только благоустройство по федеральной программе «1000 дворов», но и капитальный ремонт. В рамках благоустройства обустроили пешеходные дорожки, уложили резиновое покрытие, установили детский комплекс, карусели, качели, балансир и качалки.

– Про проект знаем не первый год. Прошлым летом большая площадка появилась во дворах 40 лет ВЛКСМ 11 и 11а. Мы часто там бываем с сыном. На площадке много разных элементов. Играть интересно не только малышам, но и детям постарше. В нашем и соседнем дворах очень много детворы, поэтому с нетерпением ждали, когда нам построят новый игровой комплекс, - рассказал житель Поронайска Владимир Изотов.

В Охе преобразилась территория во дворе домов 8, 8а, 9 и 10 по улице Охотской. Здесь заменили плитку, обустроили тротуарные дорожки, оборудовали детскую и спортивную площадки, провели озеленение территории, установили скамейки и урны.

– Еще до начала работ вместе с жителями мы решили вместо площадки для сушки белья оформить зону для отдыха взрослых. Наши пожелания услышали. Новые объекты благоустройства гармонично вписываются в пространство, улучшают комфорт и настроение жителей, – поделилась жительница Охи Мария Захарчук.

В скором времени завершится благоустройство придомовых территорий еще в трех районах. Так, в Невельском районе в селе Горнозаводск появится современная детская игровая площадка. В Северо-Курильске двор по улице Сахалинской, 59а, уже получил новое дорожное покрытие, завершаются работы по установке малых архитектурных форм.

В Корсакове благоустройство современной зоны отдыха продолжается по улице Лермонтова, 3. Рабочие уже выполнили зонирование территории, обустройство бордюрного камня и асфальтирование пешеходных дорожек, приступили к монтажу малых архитектурных форм и сборке детского комплекса – космического корабля.

Дворы, которые приведут в порядок в этом году, определяли сами сахалинцы и курильчане в ходе онлайн-опроса. В результате, был сформирован перечень придомовых территорий, которые, по мнению жителей, больше всего нуждаются в благоустройстве.