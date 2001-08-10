Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта подписали на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Этот документ представляет собой свод рекомендательных норм и правил, предназначенных для создания среды доверенного развития технологий. За два года с момента подписания Кодекс развился от набора рекомендаций до полноценного сообщества из более чем 400 участников, рассказали ТИА "Острова" в региональном Минцифры.
Для реализации Кодекса была создана комиссия по этике искусственного интеллекта, которая активно работает и выпускает рекомендации по важнейшим вопросам в сфере этики ИИ. Участники Кодекса также объединяются в отраслевые рабочие группы для совместного обсуждения актуальных вопросов и создания рекомендательных практик этичного применения ИИ в различных сферах.
К Кодексу присоединяются организации, активно занимающиеся исследованием, разработкой и внедрением ИИ, включая министерства и крупные компании Сахалинской области. Такая широкая поддержка позволяет создать мощное сообщество, способное влиять на развитие технологий ИИ на национальном уровне.
Торжественная церемония подписания Кодекса состоялась во время проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» в Южно-Сахалинске. Его подписало 48 руководителей, что сделало эту церемонию самой масштабной за всё время подписания Кодекса.
- Подписание Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта — это важный шаг к созданию доверенной и ответственной среды для развития технологий ИИ. Мы верим, что совместные усилия всех участников помогут обеспечить этичное и безопасное использование искусственного интеллекта в различных сферах нашей жизни, - прокомментировал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области.
Внедрении моделей искусственного интеллекта в работу министерств ведётся благодаря инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
Национальный Кодекс этики в сфере ИИ был разработан Альянсом в сфере ИИ совместно с академическим сообществом при поддержке Минэкономразвития РФ и Аналитического центра при правительстве РФ.
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