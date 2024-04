На выходных юным сахалинцам читали книги на английском языке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Громкие чтения детской литературы прошли в рамках проекта «Английский на подушках» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 апреля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гостья встречи, постоянный волонтер СахОУНБ Шэрил Уитфилд прочитала на английском языке книгу «How the Camel got his Hump» (Как верблюд получил свой горб?). Ребята обсудили прочитанное и выучили несколько новых слов. В завершение встречи юные читатели сделали «Пасхальных кроликов» в технике оригами.

Напомним, цель проекта «Английский на подушках» – приобщение юных читателей к лучшим образцам детской художественной литературы. Уникальность занятий заключается в том, что чтение и обсуждение детской литературы происходит в игровой форме с привлечением носителей английского языка. Благодаря этому дети легче преодолевают языковой барьер и учатся выстраивать речь в непринужденной атмосфере. После прочтения книги юные читатели могут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.