Голосование за благоустройство скверов в Сахалинской области перешло в онлайн-формат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За три дня – 15, 16 и 17 марта - в очном формате рейтингового голосования за объекты благоустройства приняли участие свыше 28 тысяч сахалинцев и курильчан. С сегодняшнего дня и до 30 апреля голосование в Сахалинской области, организованное в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного по решению президента России, переходит в онлайн-формат, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Поддержать проекты благоустройства могут все жители в возрасте от 14 лет на платформе 65.gorodsreda.ru. Отдать свой голос можно через подтвержденную запись на Госуслугах.

- Четвертый год сахалинцы и курильчане определяют вектор развития городской среды в населенных пунктах своего района, активно участвуя в выборе территорий. Позитивные изменения происходят и все это замечают: каждый год преображаются выбранные жителями скверы, площади или набережные. На месте пустырей появляются новые благоустроенные пространства для отдыха и досуга. Эффективное и качественное благоустройство возможно только при непосредственном участии граждан, - подчеркнула министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

По итогам трех дней голосования почти 5 тысяч человек приняли участие в голосовании за выбор общественных пространств, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в следующем году в Южно-Сахалинске. Голоса распределились между 8 территориями неравномерно. На данный момент лидером среди претендентов в областном центре является зона отдыха «Тимирязевское», получившая около 1200 голосов. Не отстает по количеству голосов «Бульвар студентов», за него голоса отдали около 1100 человек. По остальным территориям количество голосов менее 600.

В топ-3 активных районов вошли: Анивский район – 2,8 тысяч, Невельский район – 2,4 тысячи, Углегорский район – 2,2 тысячи. Количество голосов с каждой минутой меняется. В некоторых районах разница в голосах, отданных за ту или иную территорию, совсем небольшая.

Победителем в каждом районе будет признан объект, набравший наибольшее количество голосов.

Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за выбранную территорию, в островном регионе созданы волонтерские штабы. Добровольцы прошли обучение и могут оказать помощь в голосовании, а также рассказать о проектах, предложенных на выбор. По всей области работает порядка 240 волонтеров.

Напомним, что на выбор представлено 44 общественных территорий, из них 13 проектов подготовлены для островных сел. Например, благоустроить общественные территории предлагается в Новотроицком Анивского района, Рейдово и Рыбаках Курильского района. Больше всего предложений выдвинул Южно-Сахалинск: восемь общественных пространств. Макаровский и Александровск-Сахалинский районы предложили по три проекта, остальные муниципальные образования - по два.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны.