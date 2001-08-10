В Южно-Сахалинске внепланово отключили от тепла детский сад и несколько домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Внепланово с 07:45 до 14:00 ограничили теплоснабжение детского сада №3. А с 10:00 до 16:00 будут холодными батареи в домах №61, 63, 65, 65а на улице Авиационной, сообщает astv.ru.

Также на сегодня запланировано отключение холодной воды. Её с 14:00 до 17:00 не будет в домах №11,13,17,19,21,22,24,26 по улице Восточной и в Сахалинском техникуме механизации сельского хозяйства.

Потребителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.