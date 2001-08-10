Почти в 8 раз больше наваги выловили на северо-западном побережье Сахалина в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Период активного промысла наваги в островном регионе подходит к завершению. По предварительным результатам, в этом году выловлено более 1143 тонн рыбы, результат прошлого года – 144,8 тонны. Во всех районах свежевыловленную рыбу можно приобрести по цене, не превышающей 90 рублей за килограмм, рассказали ТИА «Острова» в региональном правительстве.
Продажи даров моря напрямую от рыбопромышленников организованы по поручению главы региона Валерия Лимаренко. Это важная часть губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение». Благодаря исключению посредников, расходов на заморозку и хранение удается продавать свежевыловленную рыбу по ценам, ниже рыночных.
– Максимальная наценка составляет 15 процентов. Свежая навага поступает в торговые точки всех районов Сахалина, в том числе и в села. Улов свежей наваги доставляется на ледовые площадки под открытым небом с использованием сейнеров. Рыба замерзает в естественных условиях в течение нескольких минут, без дополнительных затрат на электроэнергию. Чтобы процесс происходил равномерно, навагу ворошат специальными граблями, отсюда и народное – «ворошёнка», – рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.
Навага – один из любимых видов рыбы для островитян. Зимой она – фаворит в меню каждого жителя региона. Ее сушат, варят, тушат, обжаривают в сухарях, маринуют и даже едят в сыром виде. В рыбе содержится много полезных веществ и легко усваиваемый организмом белок.
Узнать о местах продажи и ценах можно на портале. Также информация доступна в мобильном приложении «Острова.65» с помощью push-уведомлений, в социальных сетях и мессенджерах районных администраций, а также на телеграм-канале «Доступная рыба».
В 2024 году предварительные результаты путины дают благоприятные перспективы для рыбопромышленников: объемы вылова на северо-западе Сахалина почти в 8 раз превышают показатели прошлого года.
Активный промысел в заливе Терпения завершен с результатом 5097 тонн – это около 97% от общего допустимого улова. Рыбодобывающие суда продолжают промысел наваги в Северо-Курильской зоне, а также на Южных Курилах. На сегодня объем вылова на островах составил более 900 тонн. Часть всех добытых на Сахалине уловов наваги традиционно останется на складах рыбопромышленников и после завершения промысла, чтобы обеспечить рынки и магазины области.
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