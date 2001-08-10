Три современные лаборатории открыли в СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня Российской науки в Сахалинском государственном университете открыли три новые лаборатории. Здесь студенты и ученые островного университета смогут проводить эксперименты и совершать открытия в области электрохимических источников тока, фундаментальной и прикладной химии и прикладной экологии, рассказали ТИА "Острова" в СахГУ.

- Очень символично, что мы открываем наши лаборатории в рамках празднования Дня Российской науки. – сказал и.о. ректора СахГУ Александр Самардак. – Новые лаборатории будут способствовать повышению уровня научных исследований по приоритетным для нашего региона тематикам. Важно, что ученые, которые возглавляют эти лаборатории, готовы решать задачи партнеров, делиться опытом со студентами и вместе с ними формировать инновационные решения. Новые лаборатории станут еще одной точкой притяжения как молодых умов, так и состоявшихся исследователей.

Он также отметил, что это только начало большой работы по развитию комплекса лабораторий, которые разворачиваются уже сейчас под потребности бизнеса и индустрии. В этом году в рамках развития Передовой инженерной школы СахГУ в Нефтегазовом индустриальном парке будет развернуто десять современных лабораторий, под которые уже ведется поиск компетентных руководителей. Создаваемый лабораторный комплекс станет основой научно-исследовательской инфраструктуры кампуса мирового уровня СахалинTech.

Лаборатория электрохимических источников тока для возобновляемой энергетики была создана в рамках государственного задания и ее задача - развитие водородного кластера в СахГУ, получение новых материалов с помощью мокрой химии и твердофазной химии. «Водородная» лаборатория будет специализироваться на синтезе и изучении свойств материалов, которые могут применяться в качестве альтернативных источников питания (аккумуляторов), на технологиях получения водорода, на разработке новых катодных материалов.

Для лаборатории было закуплено базовое оборудование – электрохимические потенциостаты для изучения электрохимических показателей, система дистилляции воды, весы, ультразвуковые ванны, различного рода шейкеры, печки, плитки и прочее лабораторное оборудование для химического синтеза. В этом году приобретаются трубчатые печи для отжига материалов в различных газовых средах, высокотемпературный 3D-принтер для FDM печати пластиком. Также в планах закупка главбокса для поддержания атмосферы для работы с литием.

- Сегодня необходимо создавать школу разработки новых материалов на базе СахГУ. В работе нам будут помогать двое аспирантов, выпускников ДВФУ. Один из них – специалист в области химического синтеза. Второй аспирант сейчас будет работать со студентами технического и естественно-научного блока в области 3D-моделирования, 3D-печати и получения новых материалов с помощью 3D-систем. - отмечает заведующий лабораторией электрохимических источников тока для возобновляемой энергетики СахГУ, кандидат химических наук Олег Шичалин.

По мнению молодого ученого, к концу текущего года удастся получить работающий прототип источника энергии, который можно уже демонстрировать. Итоговым продуктом могут стать, например, плоские литиевые батарейки, которые можно производить из синтезированных веществ, новые катодные материалы.

- Мы хотим, чтобы благодаря нашим стараниям на базе СахГУ сформировалась новая научная школа из молодых ученных, обладающих компетенциями для получения новых материалов для водородной энергетики – отмечает Олег Шичалин.

Лаборатория прикладной экологии занимается вопросами, касающимися рыбохозяйственного комплекса нашего островного региона, в первую очередь выработкой критериев жизнестойкости и иммунного статуса выпускаемой молоди лососей.

- Здесь мы запланировали проводить гематологический анализ крови, забранной непосредственно на рыбоводных предприятиях, и дикой молоди. Кроме того, будем делать микроэлементный анализ молоди. Для этого у нас закуплена, в частности, система микроэлементного разложения проб «Меркурий» российского производства. - отмечает заведующая лаборатории прикладной экологии, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, биологии и природных ресурсов СахГУ Анна Литвиненко. - Здесь же мы будем производить гистологический анализ и некоторые виды простого биохимического анализа, на сложные исследования будем отправлять пробы к нашим партнёрам во ВНИРО в Москву.

Современное оборудование закуплено за счёт средств по программе «Приоритет-2030» и уже доставлено на Сахалин, но дооснащение лаборатории будет продолжено. Заведующая отмечает, что лаборатория скоро пополнится дополнительным оборудованием: климатической камерой, рефрактометрами, мини-центрифугой для гематологии и прочим оборудованием, чтобы уже в ближайшее время приступить к полномасштабным работам.

Первые практические выезды запланированы на май, как только начнётся скат естественной молоди. Сбор необходимых проб будет проходить у партнеров вуза – на рыбзаводах «Охотский» и «Лесной». На месте ученые будут брать анализ крови, а оценивать его на качественные показатели будут непосредственно в нашей лаборатории. Помимо этого, будут собираться пробы на микроэлементный анализ, а также фиксировать пробы на гистологию.

- Отечественные производители кормов очень заинтересованы в том, чтобы понимать, насколько качественные продукты они выпускают. Рыбопромышленники – а у нас уже 73 рыбоводных завода в области – тоже хотят, чтобы молодь возвращалась сильная и качественная, то есть был бы хороший возврат и хороший улов. Но кроме весовых показателей, на сегодняшний день никаких критериев нет. И наша задача – в рамках лаборатории разработать соответствующие критерии, будь то показатели крови, тканевые отклонения, микроэлементный состав органов и тканей лососей, биохимический состав. – отмечает Анна Литвиненко.

Аналогов созданной в СахГУ лаборатории нет на всём Дальнем Востоке. Поэтому лаборатория станет точкой притяжения для молодых исследователей, студентов и учёных.

Лаборатория фундаментальной и прикладной химии нацелена на создание различных многофункциональных материалов. Одно из направлений – сорбционные материалы, которые можно будет использовать для извлечения и концентрирования тяжёлых металлов и радионуклидов из жидких сред природного происхождения. Они требуются как для проведения экологического мониторинга, так и создания экологически чистой среды, очистки тех же самых природных вод в случае чрезвычайных ситуаций на предприятиях.

- Из оборудования мы имеем практически всё необходимое для разработки материалов, для проведения синтеза путём мокрой химии – это качественные вытяжные шкафы, оборудованные лабораторные столы, высокоскоростные центрифуги, сушильные шкафы, в том числе вакуумные, лиофильная сушка, различные типы насосов для прокачки растворов, – рассказывает заведующий лабораторией фундаментальной и прикладной химии, кандидат химических наук Эдуард Токарь.

Ученый рассказал, что дополнительно будет использоваться оборудование, которое есть у коллег в других лабораториях СахГУ: это атомная абсорбция, масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, рентгенофазовый, рентгенофлюоресцентный анализ. Всё для того, чтобы можно было в полученных материалах установить качественный и количественный состав, исследовать их физико-химические свойства. В частности, насколько эффективно они захватывают эти загрязнители, на которых команда специалистов концентрирует всю свою работу.

Пока в Сахалинской области нет похожих высококачественных химических лабораторий для проведения таких экспериментов и синтеза материалов. И новая лаборатория станет необходимым дополнением к университету, позволив студентам не просто выходить из стен вуза с фундаментальными знаниями, но также иметь прикладные навыки реальной лабораторной работы.

- По программе «Приоритет-2030» мы реализуем проект, связанный с созданием различного типа материалов для извлечения тяжёлых металлов, загрязнителей из природных жидких сред. Это анализ их содержания в природной среде. Помимо этого, мы работаем над проектом Российского научного фонда по созданию сорбционных материалов для извлечения урана и тория из жидких сред природного и антропогенного характера – как ценного сырья для ядерного топлива, так и для установления загрязнений и очистки тех же самых шахтных вод, которые есть на Сахалине от добычи угля, – рассказывает Эдуард Токарь.

Мы планируем создать молодёжную лабораторию, работа которой будет направленна на радиоэкологические аспекты. Это анализ трития в морской воде, которая сбрасывается из ёмкости хранилищ на Фукусиме-2. Это анализ природных радионуклидов в донных отложениях с целью поиска и анализа сейсмической активности подводных вулканов. И также отдельная тематика – создание сорбционных материалов для извлечения антропогенных радионуклидов, находящихся в микроколичествах в морской воде. Установление этого количества позволит смотреть, происходят ли какие-либо незапланированные выбросы радиоактивных элементов в окружающую среду.

Выполнение этих проектов будет происходить не только силами Сахалинского государственного университета, но и с вовлечением в эту работу заинтересованных партнеров, в числе которых МГУ им. Ломоносова, Севастопольский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет и ряд институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук.