Восемь районных больниц на Сахалине получили новые машины скорой помощи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Транспорт направился в центральные районные больницы Анивы, Корсакова, Долинска, Холмска, Углегорска, Поронайска, Ноглик и Охи. Новые автомобили скорой помощи приобрели в рамках поставок по федеральной программе министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Это уже не первое поступление медицинского транспорта в островной регион, всего в этом году область получила 22 машины скорой помощи.
– Благодаря плановым заменам у нас не бывает ситуаций, когда одному из учреждений не хватает автомобилей. Для комфорта пациентов и качественной работы специалистов созданы все условия. Машины дополнены теплоизоляцией, оборудованы необходимой аппаратурой и изделиями медицинского назначения, – отметил первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Станислав Алтухов.
Срок эксплуатации машины скорой помощи – 5 лет. Постоянное обновление необходимо из-за жёсткого режима работы в условиях гололедицы и бездорожья.
Заместитель главного врача Охинской ЦРБ Александр Понажёв рассказал, что новый автомобиль будет использоваться для выездов в отдалённые населённые пункты, чтобы обеспечить качественной помощью всей жителей района.
– Это третья машина, которая будет работать в Охинском районе на базе центральной больницы. По федеральным нормативам положена одна бригада скорой помощи на 10 000 жителей. В Охинском районе проживает 21 тысяча человек – потребность полностью закрывается. Учитывая отдаленность нашего муниципалитета и его протяженность, дополнительные машины помогают обеспечивать доступность медицинской помощи, – рассказал Александр Понажёв.
Областной автопарк медицинских учреждений постоянно пополняется. В течение двух предыдущих лет произошла масштабная поставка транспорта в регион. В рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным, в Сахалинскую область доставлен 151 автомобиль. Машины направлены во все районные больницы, служат для организации перевозок медицинских работников, доставки медикаментов и других необходимых грузов.
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