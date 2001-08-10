Сахалинскую топонимику обсудили в главной библиотеке области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Круглый стол «Топонимика Сахалинской области» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 ноября. Мероприятие было приурочено к столетию со дня рождения сахалинского геолога и участника Великой Отечественной войны Святозара Гальцева-Бизюка. Участниками встречи стали представители областных и муниципальных учреждений культуры и архивного дела Сахалинской области, краеведы, исследователи, студенты Сахалинского государственного университета, экскурсоводы и члены клуба «Народный сахалинский гид», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Мероприятие имело цель выявить проблемы, с которыми сталкиваются специалисты в области топонимики в Сахалинской области, и найти способы их решения.

Открыл круглый стол директор ООО «Издательство Сахалин-Приамурские ведомости» Александр Тарасов, который рассказал о личном знакомстве со Святозаром Гальцевым-Бизюком и его работе над «Топографическим словарем Сахалинской области». Однако автор словаря не дожил до его публикации, скончавшись в 1989 году. Инициатором издания словаря было Сахалинское отделение Русского географического общества, и с тех пор накопился большой дополнительный материал по топонимике области. Спикер выразил потребность в переиздании словаря.

С докладом «Палеотопонимы Сахалина» выступил историк Николай Вишневский. Он поделился своими исследованиями древних названий географических объектов, которые были указаны на первых картах Сахалина. Докладчик говорил о топонимах, оставленных древними племенами и народами, о топонимах с неясной этимологией и тех, которые были искажены в результате смены эпох. В ходе своего выступления историк отметил, что с момента публикации «Топографического словаря Сахалинской области» прошло более 30 лет и на сегодняшний день уже накоплено множество новых данных. Он предложил переиздать словарь с учетом современных наработок.

Историк Константин Чепурный в докладе «Особенности топонимики юга острова, связанные с послевоенным переименованием географических названий» рассказал о работе комиссии по переименованию населенных пунктов, географических объектов Сахалинской области 1946-1947 гг. под руководством офицера, научного сотрудника военной топографической службы Юрия Ефремова.

Доктор филологических наук, профессор Сахалинского государственного университета Елена Иконникова в докладе «Истинный и придуманный символы Сахалина: маяки прошлого и будущего» обратила внимание на маяк Анива, который стал известным и «раскрученным» историческим памятником. Специалист также обсудила образы маяков в литературе Сахалина и Курильских островов, подчеркнув, что при определении истинных и выдуманных символов необходимо опираться на имеющиеся данные, а не приписывать излишнюю значимость тому, чего нет. Она выразила мнение, что образовательные и культурные учреждения должны уделять больше внимания маякам, построенным российскими инженерами, а не концентрироваться на маяке Анива, несмотря на его популярность.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы СахГУ Анна Добрычева выступила с докладом «Произведения сахалинских авторов на занятиях по лингвистическому краеведению». Она рассказала о целях, задачах и аспектах дисциплины «лингвистическое краеведение», которая расширяет представление студентов о региональной топонимике через произведения сахалинских авторов. Это помогает будущим учителям русского языка и литературы включать полученный материал в свою преподавательскую деятельность.

Переводчик, исследователь Елена Бачинина представила проект школьного топонимического словаря в рамках дополнительной дисциплины «Сахалиноведение». Первая часть включает в себя топонимы, связанные с книгой Антона Павловича Чехова «Остров Сахалин». А вторая часть — словарь-справочник «чеховиана» — знакомит с топонимами, связанными с именем Чехова и историей Сахалина. Однако, проблемой, которую указала Елена, является правильное склонение и написание топонимов, а также их употребление с точки зрения русского языка.

Публицист и общественный деятель Сергей Пономарев в своем видеообращении представил справочник «Топонимика, количественный и качественный состав Курильской гряды», который планируется к выпуску в следующем году.

Историк-краевед Игорь Самарин подчеркнул важность и актуальность проведения круглого стола, посвященного вопросам региональной топонимики, и выразил необходимость создания нового современного топографического словаря Сахалинской области. Островной краевед отметил, что хоть все предыдущие словари имеют право на свое существование, все они содержат множество ошибок, обусловленными обстоятельствами времени их создания – различными источниками информации, возможностями для их проверки и политическими условиями.

В завершение встречи спикеры согласились с необходимостью создания нового топонимического словаря. По итогам мероприятия будет разработана резолюция с конкретными предложениями и рекомендациями.