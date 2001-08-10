Сахалинские студенческие отряды открыли трудовой сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие летнего трудового семестра для молодежных технологических отрядов состоялось в городском парке областного центра. Трудовые путевки получили первые 250 студентов – это учащиеся из Сахалинской области. Еще более 500 человек в ближайшее время приедут работать на остров из других регионов России.

Министр образования области Анастасия Киктева и руководитель агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов поздравили студентов с открытием трудового сезона и вручили путевки 14 отрядам.

– В прошлом году мы начали новую историю студенческих отрядов Сахалина. Многие из вас смогли поработать на предприятиях нашего региона, получить дополнительные знания и квалификации. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает это движение, – отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

В этом году студенты смогут попробовать себя в новых направлениях. Так, им предлагается поучаствовать в благоустройстве города и развитии энергетической отрасли. Сохранились и прежние сферы деятельности – строительная, педагогическая, медицинская, отрасль рыбопереработки, нефтяная, горнодобывающая, сельскохозяйственная и сервисная отрасли. Студенты будут получать заработную плату – в каждой компании устанавливается свой уровень. К примеру, в рыбной отрасли за 2 месяца можно заработать до 170 тысяч рублей.

По словам студентов, работа в летний период на предприятиях региона – это не только хороший заработок, но и прекрасная возможность начать восхождение по карьерной лестнице. На островных предприятиях молодые люди могут завести знакомства, проявить себя и узнать, на что способны.

– Уже второй год работаю вожатой. Мне интересно взаимодействовать с детьми, для меня это колоссальный опыт. Благодаря студенческим отрядам я знаю, что проблем с трудоустройством у меня не будет, – рассказала студентка Сахалинского колледжа искусств Анастасия Андрусенко.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Сахалинэнерго» Павел Яковлев рассказал, что в этом году организация впервые принимает студентов к себе на работу.

– 52 учащихся будут трудоустроены на предприятия нашей организации. Это будет интересный совместный опыт – студенты получат возможность узнать, что такое энергетика изнутри. Мы приветствуем молодых специалистов и хотим, чтобы со временем ребята вернулись к нам, в островную энергетику, – подчеркнул Павел Яковлев.

Отметим, решение о создании молодежных технологических отрядов в Сахалинской области принял губернатор Валерий Лимаренко в прошлом году. Сегодня движение развивается при участии региональных министерства образования, агентства по делам молодежи, агентства по развитию человечного капитала, сахалинского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» и ОГАУ «Сахалинский молодежный ресурсный центр».