В Сахалинской области продолжается приём заявок на участие в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается регистрация на участие в региональном этапе II открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО 2023". Состязания пройдут в командном и личном зачётах с 17 по 23 июля, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Подать заявку на участие могут все желающие в возрасте 18 лет и старше по ссылке до 9 июля.

По итогам состязаний будут отобраны шестеро сильнейших взрослых спортсменов (три мужчины и три женщины). Атлеты сразятся в финале, который пройдёт во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума с 10 по 17 сентября.