В 15 районах Сахалинской области приступили к благоустройству общественных пространств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почти во всех муниципальных образованиях островного региона ведутся работы по благоустройству территорий, которые поддержало большинство сахалинцев и курильчан в ходе Всероссийского голосования, прошедшего в прошлом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Так, в Макаровском городском округе, где запланировано благоустройство сразу двух общественных пространств - сквера "Без пяти семь" и "Ленинградского сквера", ведутся работы по закупке материалов и разметке территорий. В Углегорске с 1 июня началось обустройство пешеходной зоны по ул. Победы от ресторана Чайка до автовокзала. В настоящее время демонтировано старое асфальтовое покрытие.
В Невельске в рамках благоустройства набережной по ул. 70 лет Октября, устанавливают светильники, приводят в порядок пешеходные дорожки, чуть позже появятся и малые архитектурные формы. В Смирных на территории площади Героя Советского Союза Л.В. Смирных произведены работы по устройству котлована под чашу фонтана.
Совсем скоро приступят к работам в Охинском, Курильском и Корсаковском городских округах. Так, в конце недели в Охе начнется благоустройство Обелиска, сооруженного в честь 40-летия освобождения Сахалинской области от японских милитаристов. С 9 июня в Курильске стартует обустройство смотровой площадки "Курильская вершина", немного позднее - с 13 июня - в Корсакове начнут преобразовывать сквер в районе многоквартирного дома № 9 по улице Краснофлотской
В рамках проектов благоустройства будет выполнено озеленение территорий, обустройство пешеходных дорожек и зон со скамейками, оснащение декоративным освещением, а также детскими и спортивными площадками для разных возрастных групп, что позволит создать современную и комфортную зону отдыха. На эти цели предусмотрено около 491,9 млн рублей, в том числе 100 млн из федерального бюджета.
- Работы по преображению общественных пространств идут полным ходом, а это значит, что совсем скоро сахалинцы и курильчане получат новые места для отдыха и приятного времяпрепровождения. Мы стараемся сделать наш остров как можно уютнее и комфортнее, впереди еще много работы в заданном направлении, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом России, новый облик должны были получить 20 объектов островного региона. Однако благодаря финансированию из областного бюджета программу благоустройства на этот год удалось расширить с 20 до 25 объектов. Дополнительные общественные территории преобразят в ходе реализации областной программы. Полный список размещен на сайте регионального министерства ЖКХ в разделе "Формирование комфортной городской среды".
- У нас уже началось обустройство территории площади Героя Советского Союза Л.В. Смирных. Это особенно значимо для жителей поселка, так как он носит имя великого героя. Здесь проходят митинги, общественные собрания, минуты памяти, и будет гораздо приятнее, когда вокруг будет царить порядок, чистота и комфорт, - поделилась жительница Смирных Юлия Майер.
Отметим, что 31 мая завершилось Всероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на Сахалине и Курилах. В нем приняли участие более 54 тысяч человек. Самыми активными в этом году стали жители Анивского, Невельского и Смирныховского районов. На их территориях будет реализовано по два объекта.
Напомним, нацпроект "Жилье и городская среда" реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта - преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. В рамках федерального проекта благоустраиваются парки, скверы, набережные. Начиная с 2019 года, в Сахалинской области новый облик получили порядка 130 общественных территорий.
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