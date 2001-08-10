Тихоокеанское
информационное агентство
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08:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Дополнительные выплаты тренерам олимпийских чемпионов одобрил Совфед

Дополнительные выплаты тренерам олимпийских чемпионов одобрил Совфед

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совфед одобрил закон об установлении дополнительного материального обеспечения тренерам чемпионов Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр.

Размер дополнительного материального обеспечения устанавливается на уровне 250% размера социальной пенсии, об этом рассказал ТИА "Острова" сенатор РФ от Сахалинской области Андрей Хапочкин.

Нормы закона также распространяются на тренеров, осуществлявших подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и входившим в состав сборных команд СССР, объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств - бывших республик Союза ССР.

Напомним, по подготовленному статистическому отчету министерство спорта Российской Федерации по показателям развития физической культуры и спорта в регионах страны в 2022 году. Сахалинская область стала самым спортивным субъектом России. Показатель занимающихся физической культурой и спорта в возрасте от 3 до 79 лет в островном регионе составил 63 процента.

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