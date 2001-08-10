Дополнительные выплаты тренерам олимпийских чемпионов одобрил Совфед

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совфед одобрил закон об установлении дополнительного материального обеспечения тренерам чемпионов Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр.

Размер дополнительного материального обеспечения устанавливается на уровне 250% размера социальной пенсии, об этом рассказал ТИА "Острова" сенатор РФ от Сахалинской области Андрей Хапочкин.

Нормы закона также распространяются на тренеров, осуществлявших подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и входившим в состав сборных команд СССР, объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств - бывших республик Союза ССР.

Напомним, по подготовленному статистическому отчету министерство спорта Российской Федерации по показателям развития физической культуры и спорта в регионах страны в 2022 году. Сахалинская область стала самым спортивным субъектом России. Показатель занимающихся физической культурой и спорта в возрасте от 3 до 79 лет в островном регионе составил 63 процента.