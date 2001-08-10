На Сахалине начали проверять готовность летних лагерей к сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании, сотрудниками ТО НД и ПР Корсаковского района организационно-профилактическое мероприятие по подготовке лагеря «Лесное Озеро» к летнему оздоровительному сезону и обеспечению безопасности в летний оздоровительный период. В результате проводимой работы удается значительно повысить уровень противопожарной защищенности этих объектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Как показал проведенный профилактический визит, все здания лагеря оборудованы системами пожарной сигнализации, средствами оповещения и управления эвакуации людей, обеспечены наружным противопожарным водоснабжением и находятся в радиусе обслуживания пожарного подразделения.
Основное внимание при проведении профилактического визита уделялось проведению инструктажей и тренировки по эвакуации, а также отработке действий при чрезвычайных ситуациях, обучению персонала мерам пожарной безопасности. В каждой смене спланированы практические тренировки по эвакуации детей в случае возникновения нештатной ситуации.
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