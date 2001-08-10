В 2022 году Корсаковский таможенный пост перечислил в федеральный бюджет 1,4 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конкурсе Дальневосточного таможенного управления среди таможенных коллективов Корсаковский таможенный пост занял 2 место среди постов, находящихся в морских пунктах пропуска. Сегодня Корсаковский пост является ведущим в Сахалинской области по объемам грузооборота и таможенным платежам, перечисленным в федеральный бюджет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

В конкурсе учитывались результаты деятельности таможенных органов за год. В 2022 году Корсаковский таможенный пост перечислил в федеральный бюджет 1,4 млрд таможенных платежей, что почти в 3 раза больше показателя 2021 года, и составляет львиную долю всех таможенных платежей, перечисленных Сахалинской таможней.

Также в 2022 году на треть по сравнению с 2021 годом выросло количество оформленных в Корсакове деклараций на товары – до 1333, и более чем в 2 раза количество пассажирских таможенных деклараций – до 4603. Выросло количество пассажирских деклараций, поданных электронно. Сегодня почти треть всех деклараций подается на пост с помощью сети Интернет.

В прошлом году Корсаковский таможенный пост отработал около 400 запросов центров электронного декларирования о прибытии транспортных средств и размещении товаров на складах временного хранения, 3000 сверок документов и сведений по декларациям. В регионе деятельности поста проведено 252 досмотра товаров. С апреля 2022 года их осуществляет специально созданная рабочая группа.