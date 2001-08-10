В Невельске почтили память рыбаков, погибших в Беринговом море в 1965 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
58 лет назад стихия унесла жизни более 120 моряков, уничтожив невельские траулеры «Севск», «Себеж», "Нахичевань" и судно "Бокситогорск" из Приморского края..
Траурное мероприятие состоялось в сквере памяти погибших рыбаков. К памятнику пришли представители правительства Сахалинской области и администрации Невельского района, курсанты Сахалинского морского колледжа, работники рыбной отрасли, представители общественных объединений и неравнодушные жители, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Со словами скорби к участникам траурной церемонии обратились министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко, мэр Невельского городского круга Алексей Шабельник и председатель муниципального собрания депутатов Иван Насыпайко. В своей речи представители власти отметили, что профессия рыбака по сей день остаётся одной из самых опасных на земле.
От имени курсантов Сахалинского морского колледжа Артём Сунгеев торжественно пообещал стать достойными приемниками трудовых традиций рыбаков Дальнего Востока и с честью преодолевать все трудности морской профессии.
По сложившейся традиции настоятель Невельского православного прихода Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерей Константин, отслужил заупокойную литию по погибшим в море. После чего все присутствующие почтили память рыбаков минутой молчания, сопровождавшейся протяжными гудками пароходов, стоявших на рейде в море и в порту. Закончилась церемония возложением венков и цветов к подножию памятника погибшим рыбакам.
Напомним, 19 января 1965 года в Беринговом море температура воздуха опустилась ниже 20 градусов, порывы ветра достигали 35 метров в секунду, высота волн поднялась до нескольких метров. При сильном обледенении у судов менялись характеристики остойчивости. А лед продолжал нарастать со стремительной скоростью, что и привело к гибели четырех траулеров. Каждый год в Невельске чтят память экипажей рыболовецких судов, ушедших в свой последний рейс и погибших в Беринговоморской экспедиции.
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