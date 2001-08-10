Юных южносахалинцев с ограниченными возможностями здоровья поздравили с наступающим Новым годом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Нового года веселые персонажи мультфильмов приехали в гости к ребятам с ограниченными возможностями здоровья, чтобы поздравить их наступающими праздниками, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ежегодно в рамках реализации муниципальной программы по социальной поддержке населения специалисты департамента социальной политики совместно с центром молодежных инициатив организуют для особенных детей мини-игровые программы с подарками прямо у них дома.

- Все детки разные - некоторым требуются особые условия, привычная, домашняя атмосфера, чтобы их ничего не отвлекало, не смущало. Чтобы они чувствовали себя комфортно. И, конечно, такие праздники - настоящее волшебство, - отметил папа Саши Константин Самарин.

Так, для ребят устроили небольшое представление с участием персонажей из популярного детского мультфильма «Три кота», предложили сыграть в интересные развивающие игры и подарили сладости.