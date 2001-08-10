В администрацию Южно-Сахалинска требуется директор департамента по физкультуре и спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска объявила конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы директора департамента по физической культуре и спорту, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ознакомиться с требованиями к соискателю и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе «Прием на работу. Конкурсы».

Документы принимаются до 28 декабря по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики), тел. 300-913 доб. 5 (рабочие дни с 9.00 до 17.15 ежедневно, пятница с 9.00 до 17.00).