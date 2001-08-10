Бессмертный полк России снова запустил конкурс "Пробуждая сердца"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ООД "Бессмертный полк России" проводит второй Всероссийский творческий конкурс "Пробуждая сердца" с 8 ноября 2022 года по 16 января 2023 года. Конкурс посвящен памяти Народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Василия Семеновича Ланового.
Цель конкурса - простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодежи, выявить и поощрить таланты из народа. Ведь, как однажды сказал Василий Лановой, «Без классики души не воспитаешь».
Приятной новостью стало, что теперь принять участие в конкурсе могут дети от пяти лет, верхней возрастной границы не предусмотрено. Все чтецы будут разделены на три возрастные категории.
Отметим, что помимо федеральных победителей, наградить которых пригласят в конце февраля в Москву, во всех номинациях будут определены победители регионального уровня.
Заявки принимаются через личные кабинеты участников до дня рождения Василия Ланового – 16 января. И ровно через месяц – 16 февраля будут объявлены имена федеральных победителей. Более подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе, размещенном на его сайте. Проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:24 Сегодня Южно-сахалинский спортивный клуб "Твой мир" поддержал мобилизованных сахалинцев
08:50 Сегодня 13 пакетов с наркотиками обнаружили сахалинские автоинспекторы в автомобиле, остановленном для проверки
16:35 Сегодня Житель Амурской области решил передать свой Hummer в зону СВО
08:16 Сегодня В Охинском районе утром 16 декабря закрыли для проезда дорогу
15:20 9 Декабря Южносахалинцев и гостей города ждут 10 декабря на ярмарке
- 16:29 9 Декабря В Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения движения
17:11 9 Декабря Валерий Лимаренко поручил приобрести для сахалинских бойцов еще одну партию теплой одежды и обуви
16:07 9 Декабря Сахалинка, выбирая товар, оставила без присмотра телефон за 130 тысяч и лишилась его
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
Выбор редакции
- 11:50 9 Декабря В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?