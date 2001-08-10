Тихоокеанское
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10:25, | Новости общества Сахалина и Курил

Бессмертный полк России снова запустил конкурс "Пробуждая сердца"

Бессмертный полк России снова запустил конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ООД "Бессмертный полк России" проводит второй Всероссийский творческий конкурс "Пробуждая сердца" с 8 ноября 2022 года по 16 января 2023 года. Конкурс посвящен памяти Народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Василия Семеновича Ланового.

Цель конкурса - простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодежи, выявить и поощрить таланты из народа.  Ведь, как однажды сказал Василий Лановой, «Без классики души не воспитаешь».

Приятной новостью стало, что теперь принять участие в конкурсе могут дети от пяти лет, верхней возрастной границы не предусмотрено. Все чтецы будут разделены на три возрастные категории.

Отметим, что помимо федеральных победителей, наградить которых пригласят в конце февраля в Москву, во всех номинациях будут определены победители регионального уровня.

Заявки принимаются через личные кабинеты участников до дня рождения Василия Ланового – 16 января. И ровно через месяц – 16 февраля будут объявлены имена федеральных победителей. Более подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе, размещенном на его сайте. Проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ссылка на положение о конкурсе.

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