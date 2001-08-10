Бессмертный полк России снова запустил конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ООД "Бессмертный полк России" проводит второй Всероссийский творческий конкурс "Пробуждая сердца" с 8 ноября 2022 года по 16 января 2023 года. Конкурс посвящен памяти Народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Василия Семеновича Ланового.

Цель конкурса - простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодежи, выявить и поощрить таланты из народа. Ведь, как однажды сказал Василий Лановой, «Без классики души не воспитаешь».

Приятной новостью стало, что теперь принять участие в конкурсе могут дети от пяти лет, верхней возрастной границы не предусмотрено. Все чтецы будут разделены на три возрастные категории.

Отметим, что помимо федеральных победителей, наградить которых пригласят в конце февраля в Москву, во всех номинациях будут определены победители регионального уровня.

Заявки принимаются через личные кабинеты участников до дня рождения Василия Ланового – 16 января. И ровно через месяц – 16 февраля будут объявлены имена федеральных победителей. Более подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе, размещенном на его сайте. Проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ссылка на положение о конкурсе.