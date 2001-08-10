Центр управления регионом Сахалинской области объяснил, с какими вопросами к ним чаще всего обращаются островитяне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2022 году сотрудниками ЦУРа было обработано свыше 35,5 тысяч обращений от сахалинцев и курильчан. Все они были направлены через социальные сети и платформу «Госуслуги. Решаем вместе». В топ-5 тем среди обращений сахалинцев попали здравоохранение, социальное обслуживание, благоустройство, коммунальное и дорожное хозяйства.

Основная задача Центра управления регионом настроить качественный диалог между органами власти и населением. Поэтому в Сахалинской области создано свыше 800 новых государственных пабликов. Их задача не просто информировать островитян о своей деятельности, но оперативно реагировать на запросы граждан. Каждый комментарий, оставленный, в официальном источнике автоматически попадает под контроль специалистов. К тому же, 1 декабря вступил в силу федеральный закон, по которому все органы власти обязаны присутствовать в соцсетях и вести там постоянную работу с населением.

Сотрудники ЦУРа систематически проводят обучения специалистов ведомств и муниципалитетов из всех районов области, чтобы оперативность и своевременность при работе с населением достигали максимальных результатов по всей области. Например, в текущем году проведен ряд образовательных мероприятий для сотрудников районных организаций на обучающей платформе «Диалог регион». По направлению «Информационная безопасность» подготовку прошло 400 госслужащих, а по направлению «цифровые коммуникации, медиа-аналитика и создание контента» - 124.

­– Областной ЦУР расширяет свою муниципальную сеть в регионе. Первым муниципальным центром управления в 2021 году стал Южно-Сахалинский МЦУ. В 2022 году запущено ещё 3 муниципальных центра управления: в Невельском, Холмском, Углегорском районах. Специалисты Сахалинского ЦУРа обучили сотрудников администраций этих муниципальных округов алгоритмам отработки обращений жителей в социальных сетях, работе с пабликами и мониторингу информационного поля. Наша цель создать муниципальные центры в каждом округе региона, чтобы связь населения самых отдалённых уголков Сахалина и Курил с органами власти стала ещё доступнее, - сообщил ИО руководителя Центра управления Александр Кротов.