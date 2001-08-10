09:44, | Новости общества Сахалина и Курил
Последствия снегопада устраняют в Поронайском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Около 100 человек и 17 единиц техники устраняют последствие снегопада и дождя, которые обрушились вчера, 14 декабря, на Поронайский район.
Коммунальные службы в круглосуточном режиме очищали дороги и тротуары от выпавших осадков, обрабатывали противогололедными материалами.
В настоящее время очистка продолжается, под особым контролем – тротуары, пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта, социальным учреждениям. Управляющие компании расчищают дворовые территории от снега, устраняют наледь на входных группах многоквартирных домов.
Информацию о расчистке снега можно получить по телефонам диспетчерских служб коммунальных предприятий:
- ООО ЖХ «Бумажник» - 43-853;
- МУП «Управдом» - 42-599;
- МУП «Прогресс» - 98-181;
- МУП «Теплотехник-1» - 96- 204;
- МУП «ВКК» - 93-482; 8-924-18-11-542;
- МУП «ПКК-1» по телефонам 42-493, 8-924-480-33-30 (круглосуточно).
Отдел ЖКХ администрации Поронайского городского округа 5-60-03(129), 5-60-03(128).
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