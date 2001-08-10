Сахалинские школьники написали тест по истории Великой Отечественной войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека, в преддверии Дня Неизвестного солдата, присоединилась к традиционной международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Инициатором и организатором масштабного мероприятия является Молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Проверить свои знания пришли учащиеся южно-сахалинских школ №5, №8, №19 и читатели библиотеки.
Участникам давалось 40 минут, чтобы ответить на 40 тестовых вопросов об основных фактах и событиях всех периодов войны: названия наступательных операций и битв, исторических мест, где они проходили, имена героев Советского Союза, солдат, отличившихся в бою и другое. Задания теста подготовили учёные Военного университета Министерства обороны России.
Учитель истории южно-сахалинской школы №8 имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова Иван Полонов отметил, что ребята с большим интересом были погружены в процесс поиска ответов на вопросы. Также, он выразил уверенность, что знания, полученные после прохождения теста, останутся в памяти у ребят и они дальше будут изучать историю своей Родины.
В тесте приняло участие более 90 человек. Каждый участник получил сертификат. Ознакомиться с результатами теста можно на сайте библиотеки
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