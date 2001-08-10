Мэр Южно-Сахалинска присоединился к акции "Городская елка добра"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сергей Надсадин поддержал благотворительную акцию «Городская елка добра». На инициативу муниципалитета - исполнить новогодние желания детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в этом году откликнулось беспрецедентное количество предпринимателей и южносахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Традиционно в конце года вот уже в третий раз мы проводим акцию «Городская елка добра», в которой принимают участие жители нашего города, работники администрации и структур, представители бизнеса, которые откликаются на просьбы детей в сложной жизненной ситуации и покупают им новогодние подарки, которые они ждут от Деда Мороза, - рассказал Сергей Надсадин. - Поделюсь своими ощущениями - все предыдущие мероприятия прошли на такой хорошей волне, дети были довольны, а взрослые заряжались от них позитивной энергетикой. Сегодня я с удовольствием приобрел микроскоп - это долгожданный подарок для одного из наших юных горожан.
Глава города также поблагодарил всех неравнодушных жителей и предпринимателей, что вызвались исполнить заветные желания маленьких южносахалинцев. Напомним, изначально планировалось, что адресатами акции станут 23 ребенка - по числу наступающего 2023-го года. Но благодаря активности благотворителей количество детей, которые получат подарки в рамках акции «Городская елка добра, удалось увеличить почти вдвое. Заветные желания исполнятся уже для 40 ребятишек в сложной жизненной ситуации.
Уточним, «Городская елка добра» - один из самых добрых проектов администрации города Южно-Сахалинска. Его курирует вице-мэр Елена Федорова. Координатором выступает департамент информационной политики администрации Южно-Сахалинска. Активное содействие в реализации благотворительной акции оказывают руководители и сотрудники департаментов культуры, образования, внутренней и социальной политики муниципалитета, департамента по организационной работе, а также представители администраций школ, которые, как правая рука Деда Мороза, помогают узнать, что загадали юные горожане. Также в этом году особое внимание будет уделено и ребятам из семей мобилизованных южносахалинцев - для детей организуют новогодние утренники.
Кульминацией благотворительной акции «Городская елка добра» станет веселый новогодний праздник, на который будут приглашены ребята и их родители, а также благотворители. Мероприятие пройдет уже на следующей неделе.
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