Раздельный сбор мусора внедрен уже в 12 районах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В муниципалитетах установлено больше 1000 сетчатых контейнеров для раздельного накопления отходов. Работы выполнены в рамках национального проекта «Экология». В этом году по поручению губернатора Валерия Лимаренко к раздельному сбору отходов присоединятся все районы острова, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В регионе продолжают активно наращивать объемы раздельно накопленных отходов. Так, в Южно-Сахалинске в октябре было собрано 87 тонн вторичного сырья, а в ноябре уже почти 109 тонн. Положительная динамика наблюдается и в других районах. Всего в ноябре специалисты Управления по обращению с отходами транспортировали больше 140 тонн отсортированного сахалинцами пластика, металла и стекла.

– Лидером по объемам собранных раздельно накопленных отходов по-прежнему остается областной центр. Это не удивительно, в Южно-Сахалинске установлено наибольшее количество сетчатых контейнеров. Однако, мы замечаем, что даже в небольших городах жители активно пользуются возможностью раздельного накопления пластика, стекла и металла. Спасибо каждому жителю региона, который заботится об экологии островов, – отметил заместитель генерального директор по экономике и финансам АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.

За последние два месяца к раздельному накоплению отходов подключились сразу несколько районов: Невельский, Смирныховский, Макаровский и Томаринский. Жителям рекомендуют с большей ответственностью подходить к сортировке и не помещать пакеты со смешанными отходами в ёмкости, предназначенные только для пластика, металла и стекла.

– Со своей стороны министерство ЖКХ вместе с региональным оператором и муниципальными образованиями создали условия для реализации раздельного сбора отходов. За год оборудовали площадки для отходов отдельными емкостями для вторсырья, организовали его вывоз специальными мусоровозами, осуществляем его обработку. Теперь многое зависит от людей. Как замечают эксперты: сложнее всего менять культуру потребления, нужно время, чтобы люди привыкли к такой системе, – подчеркнула министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

В островном регионе организована большая работа по информированию населения. В школах реализуется образовательно-просветительский проект по популяризации раздельного сбора отходов «Дели на три». Представители регионального оператора проводят экологические уроки. Помощь оказывают и общественные экологические организации.

– Замечательно, что все больше сахалинцев могут раздельно сортировать отходы, даже в небольших и отдаленных городах. Надеемся, что такая возможность появится во всех населенных пунктах. И, конечно, ждем, что на Сахалине появится предприятие по переработке, – отметила руководитель экоцентра «Родник» Александра Зацаринная.

Напомним, синие сетчатые контейнеры предназначены для пластиковых бутылок из-под напитков и бытовой химии, стеклянных банок и бутылок, а также алюминиевых и жестяных банок. Собранные сахалинцами отходы пройдут сортировку на полигонах региона и будут отправлены на переработку. Сегодня в регионе налажена работа с компаниями-партнерами, которые отправляют вторичное сырье в Хабаровск и Владивосток. На Сахалине продолжается работа над тем, чтобы вторичное сырье перерабатывалось и внутри региона. К примеру, стекло сейчас остается на острове, чтобы в будущем использовать стеклобой в сфере строительства.

Всего с начала года в Сахалинской области вывезли более 900 тонн вторичного сырья.