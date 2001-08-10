В преддверии Дня матери в Южно-Сахалинске прошел праздничный концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В детской школе искусств № 2 накануне празднования Дня матери в адрес всех горожанок, которые воспитывают детей, прозвучали теплые слова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В праздничном зале сегодня чествовали многодетных мам, мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья; мам с активной жизненной позицией и тех, которые имеют большой опыт в воспитании детей, мам из сферы здравоохранения, а также супружескую пару, которая прожила в браке 50 лет.

Для администрации города поддержка семей, материнства, забота о детях стоят в приоритете. Муниципалитет продолжает работать над тем, чтобы город был в целом комфортным для детей и мам. От имени мэра города со словами поздравлений к собравшимся обратились вице-мэры Елена Федорова и Дмитрий Хайбриев.

- В фильме «Однажды 20 лет спустя» героине задали вопрос - кем ты работаешь, и она просто сказала - мамой. Если тогда это вызывало удивление, то в наше время мы четко понимаем, насколько это сложная, важная работа - быть мамой. Я поздравляю вас всех, желаю вам материнского счастья и здоровья!, - обратилась вице-мэр Елена Федорова.

- Этот праздник - еще один повод поблагодарить наших мам, бабушек, любимых жен за их тепло, любовь и заботу. Благодаря вам, дорогие мамы, в нашем городе так много целеустремленных, талантливых, увлеченных ребят, за которыми будущее нашей страны, - отметил вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

Валентина и Виктор Фурзиковы прожили в браке 50 лет, воспитав двоих дочерей Наталью и Ольгу. Сегодня семейной паре вручили почётный знак Сахалинской области «Семья, любовь и верность», а также приветственный адрес администрации города Южно-Сахалинска.

- Уважение в любви - самое главное в семейном союзе, надо понимать друг друга и помогать во всем. У нас все обоюдно - мы только вдвоем. А быть мамой, воспитывать деток, когда у тебя есть опора, друг, который во всем помогает, это уже не трудно, я никогда одной не была, - рассказывает Валентина Владимировна.

Южносахалинка Анастасия Некрасова совмещает заботу о четверых детях с защитой общественного порядка. Она делится - ее дети в детском саду и школе готовят ей сюрпризы к празднику - рисуют открытки, планируют выступления.

- Приятно, что нас поздравили, был красивый концерт, даже всплакнула. Быть мамой - сложно, но адаптируешься и привыкаешь. Быть мамой - приятно, при этом очень ответственно. Когда стали появляться детки, поняла, что быть мамой - это призвание, но и служба тоже очень важна, - делится капитан полиции, оперуполномоченный УМВД России по г. Южно-Сахалинску Анастасия Некрасова. Сегодня ей вручили приветственное письмо администрации.

Пожелания здоровья и семейного благополучия всем мамам адресовала заместитель председателя Городской Думы Южно-Сахалинска Татьяна Рудакова:

- Это великолепный, теплый праздник для каждой семьи, когда мы можем еще раз сказать мамочкам - как мы их любим! Ведь самое первое и дорогое слово - это мама. Только ради этого стоит жить. Каждая женщина, которая подарила жизнь новому человеку, она через все годы проносит любовь. Для любой мамы самое большое счастье - когда ее ребенок счастлив, - отметила Татьяна Рудакова.

На праздновании состоялась церемония чествования матерей. Это уже стало традицией, которую продолжает администрация города. В честь праздника приветственные адреса получили: Наталья Кириленкова, воспитывающая одного ребенка, Анастасия Некрасова (четверо детей), Ирина Поляруш (двое детей), Наталья Третьякова (трое детей), Анжела Капелька (четверо детей), Анастасия Тяншутина (трое детей), Надежда Кожемяко (трое детей), Елена Любимкина (четверо детей), Татьяна Белых (четверо детей), Ирина Хакимова (трое детей), Махасти Ходжоева (пятеро детей). Благодарственным письмом администрации награждена Мария Ульянова, которая воспитывает троих детей и имеет активную жизненную позицию. Мария Александровна занимается благотворительной деятельностью и сегодня вручила подарок многодетной семье Ходжоевых.

Подарком для всех мам в этот день стало выступление творческих коллективов.