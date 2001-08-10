С Сахалина в Нидерланды контрабандой хотели вывезти останки животных, живших более 11 тысяч лет назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники не позволили незаконно вывезти в Нидерланды останки представителей древней фауны – кости мамонта, пещерного медведя и шерстистого носорога возрастом 11 тысяч лет, рассказали ТИА" Острова" в пресс-службе ФТС России.

Сотрудники службы Сахалинской таможни в г. Магадан установили, что предприниматель, занимающийся добычей и продажей предметов палеонтологии на территории Якутии, намеревается нелегально отправить европейскому покупателю две посылки с контрабандным товаром. Груз должен был проследовать через Москву.

Злоумышленник не подозревал, что благодаря полученной от коллег оперативной информации в аэропорту Шереметьево посылки уже ждут сотрудники Центральной почтовой таможни. Они провели досмотр коробок и обнаружили 12 окаменелостей – семь фрагментов зубов и два – челюсти мамонта, бедренную и плечевую кость шерстистого носорога, бедренную кость пещерного медведя.

Эксперты подтвердили, что останки являются культурной ценностью, их вывоз возможен только с разрешения Минкультуры России, которое предприниматель не получал. Общая стоимость предметов оценена в 162 тыс. рублей.

Гражданин задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.