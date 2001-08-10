Тихоокеанское
информационное агентство
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10:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Более ста килограммов помощи собрали жители Поронайского района в рамках проекта "Сопричастность"

Более ста килограммов помощи собрали жители Поронайского района в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более ста килограммов помощи собрали жители Поронайского района в рамках проекта "Сопричастность". Местное отделение партии "Единая Россия" продолжает сбор помощи для мобилизованных сахалинцев и курильчан. Он направлен на оказание помощи военным и их семьям.
 
В эти дни жители Поронайского района приносили помощь в виде теплых вещей и медикаментов. Собранный груз был отправлен в штаб общественной поддержки в областной центр.
 
Если вы тоже хотите принять участие в проекте, можете приносить помощь по адресу: ул. Первомайская, д.23 или в Общественную приемную Поронайского городского округа по адресу: ул. Октябрьская, 76.

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