Мэр Южно-Сахалинска проверил готовность "управляек" к зиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время объезда Южно-Сахалинска мэр Сергей Надсадин проверил готовность управляющих компаний к расчистке дворов от снега и наледи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как сообщил курирующий сферу ЖКХ города вице-мэр Алексей Римша, первый циклон показал, что некоторые УК испытывают трудности с организацией расчистки придомовых территорий. В соответствии с правилами благоустройства, входные группы и тротуары вдоль домов должны быть расчищены в течение нескольких часов с момента окончания непогоды. Некоторые УК приступили к расчистке только спустя сутки. Это было зафиксировано во время оперативной проверки, которую сразу после циклона провели сотрудники отдела муниципального жилищного контроля совместно с министерством ЖКХ и государственной жилищной инспекцией. УК были выданы предписания об устранении нарушений.
Для оптимизации мероприятий по зимней расчистке дворовых территорий администрация с прошлого года ведет работу по обеспечению на льготных условиях управляющих компаний средствами малой механизации.
- По поручению губернатора в этом году совместно с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом мы проводим обучение специалистов УК по эксплуатации малогабаритной снегоочистительной техники, - рассказал Сергей Надсадин.
Особое внимание в ходе инспекционной поездки было уделено своевременной очистке от снега и наледи кровель жилых домов. Напомним, если козырек над балконом установлен самостоятельно и не входит в состав общего имущества, очищать его от снега и наледи обязаны владельцы. Соответственно, ответственность за падение снега и льда с козырька балкона несут собственники квартиры.
Во время диалога с мэром директор УК ООО «ЖЭУ-3» Игорь Козма также озвучил проблему, которая обнаружилась с понижением ночных температур. В домах, которые подключены к Чеховскому коллектору, батареи в квартирах недостаточно горячие, и люди на это жалуются. Сергей Надсадин поручил курирующему вице-мэру и руководителю ресурсоснабжающего предприятия раньше запланированного срока запустить районную пиковую котельную. Эта мера позволит повысить температуру теплоносителя и обеспечить комфорт в домах.
Дополнительно Сергей Надсадин дал поручение проработать вопрос организации обучения для сотрудников УК по эксплуатации современного внутридомового теплового оборудования, которое устанавливается в многоквартирных домах после капремонта. Неправильная настройка тепловых узлов может сказаться на качестве отопления.
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