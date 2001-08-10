Дети из Сахалинской области прислали около 200 работ для премии Росприроднадзора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дети из Сахалинской области для участия во втором сезоне Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология дело каждого» прислали 199 работ, что почти в 2 раза больше числа заявок прошлого года от этого региона. Всего для участия в премии поступило более 45 тысяч работ от детей из России и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, рассказали ТИА "Острова" в пресс-центре Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого».

Как отметила глава Росприроднадзора, инициатор премии «Экология – дело каждого», Светлана Радионова, Краснодарский край второй год подряд удерживает за собой пальму первенства по числу поступивших работ, и если в первом сезоне поступило 520 заявок, то в этом году их число выросло более чем в четыре раза и достигло 2293. Ребята из Ростовской области прислали 2241 работу, из Челябинской – 2172, Новосибирской – 2168, а из Москвы – 2137. Также в первую десятку вошли Татарстан (1852 заявки), Подмосковье (1569), Нижегородская (1351), Ленинградская (1322) и Волгоградская (1239) области. Новыми регионами в топ-10 по числу заявок в этом году стали Челябинская, Нижегородская, Ленинградская и Волгоградская области.

Среди работ из Сахалинской области есть настольная обучающая игра «Экогород», которую предложил Куянцев Александр (17 лет). «Анализируя ситуацию в нашей области, я пришел к выводу, что одна из актуальных проблем это - низкий уровень экологической грамотности и культуры населения, - поделился автор. - Игры - это всегда весело и увлекательно, это новые знания в интересной форме». «Экогород» моделирует важные ситуации и учит находить из них выход, показывает важность восполнения природных ресурсов, помогает изменить потребительское отношение к природе. Друзья Александра предложили разработать новые версии игры: «Мировой океан» и «На грани вымирания». Автор уверен, что нестандартные решения экологических проблем - это актуально и результативно. (https://ecologyiseveryone.ru/upload/information_system_43/4/2/1/item_42109/information_items_property_31481.mp4).

Глава Росприроднадзора отметила высокий рост номинации «Экошкола»: по сравнению с количеством заявок, поступивших в 2021 году, число работ 2022 года в 14 раз больше. В премии «Экология – дело каждого» активно участвуют воспитанники детских домов, приютов, школ-интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, детских садов компенсирующего вида, и все они идут на равных. В этом году ребята из этих учреждений прислали более 2,2 тысячи работ, что в 12 раз больше прошлогоднего показателя, а число вовлеченных таких учреждений возросло шестикратно и превысило 350. Так, руководитель волонтерской группы «Веселые сибирятки» из Новосибирска, волонтер года-2021, Наталия Стемковская провела акцию «Добрый цветок», где взрослые помогли детям с ДЦП посадить цветы, и в трогательном видеоролике дети обращаются к людям с просьбой беречь природу. Светлана Радионова отметила, что в этом году в премии была очень большая конкуренция из-за высокого качества работ участников.

«В этом году мы получили работы из 11 новых стран – Венесуэлы, Греции, Индонезии, Германии, Австрии, Ливана, Монголии, Катара, Камеруна, Алжира и Боливии. Дети из африканского континента в этом году принимают участие в нашей премии впервые. К примеру, 16-летняя Кенгмо Ериде из города Дуала прислала видео, где рассказала, что в ее городе во дворах каждые полчаса собирается много песка, поэтому она регулярно проводит уборку, чтобы ее двор всегда был в чистоте и дышать было легко», – сказала Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что всего на премию поступило более тысячи работ из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющих четыре континента, в том числе из Великобритании, США, Эстонии, Перу, Эквадор, Китая, ОАЭ и других. При этом, впервые дети из других стран активно участвовали в таких номинациях, как «Экосемья», «ESG-поколение», «Экопроект», «Экомультфильм».

Жюри этого и прошлого годов возглавила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. Также в состав судейской коллегии вошли: руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, российский учёный, телеведущий Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков, тележурналист Елена Летучая, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, председатель совета директоров газеты «Ведомости» Иван Еремин, российский футболист Алексей Смертин.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвуют дети от 6 до 17 лет, которые подавали заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Генеральным партнёром выступило АНО «Центр «Арктические инициативы».

Итоги II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» будут объявлены 24 ноября.