Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2022
Сейчас 20:38
60,22|61,54|66,91
В Шахтерске два водителя без прав проверили прочность своих автомобилей столкновением
10:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск продолжают расчищать от снега

Южно-Сахалинск продолжают расчищать от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается расчистка от снега проезжей части и тротуаров. Напомним, снегопад обрушился на Южно-Сахалинск и его пригороды в воскресенье, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дорожные службы продолжали работы как в ночное время, так и рано утром. Особое внимание уделяется социально-значимым объектам: учреждениям образования и здравоохранения.

Сегодня спецтехника продолжит уборку от снега УДС, тротуаров, парковочных карманов, остановочных пунктов. На расчистку выйдет 96 единиц техники.

Работы будут производиться как на центральных улицах с оживленным движением транспорта, так и в планировочных районах – Хомутово, Лиственничном, Березняках, Новой Деревне, Ново-Александровске, Старорусском и других населенных пунктах.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?