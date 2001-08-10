Южно-Сахалинск продолжают расчищать от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается расчистка от снега проезжей части и тротуаров. Напомним, снегопад обрушился на Южно-Сахалинск и его пригороды в воскресенье, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дорожные службы продолжали работы как в ночное время, так и рано утром. Особое внимание уделяется социально-значимым объектам: учреждениям образования и здравоохранения.

Сегодня спецтехника продолжит уборку от снега УДС, тротуаров, парковочных карманов, остановочных пунктов. На расчистку выйдет 96 единиц техники.

Работы будут производиться как на центральных улицах с оживленным движением транспорта, так и в планировочных районах – Хомутово, Лиственничном, Березняках, Новой Деревне, Ново-Александровске, Старорусском и других населенных пунктах.