Южно-Сахалинск продолжают расчищать от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается расчистка от снега проезжей части и тротуаров. Напомним, снегопад обрушился на Южно-Сахалинск и его пригороды в воскресенье, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Дорожные службы продолжали работы как в ночное время, так и рано утром. Особое внимание уделяется социально-значимым объектам: учреждениям образования и здравоохранения.
Сегодня спецтехника продолжит уборку от снега УДС, тротуаров, парковочных карманов, остановочных пунктов. На расчистку выйдет 96 единиц техники.
Работы будут производиться как на центральных улицах с оживленным движением транспорта, так и в планировочных районах – Хомутово, Лиственничном, Березняках, Новой Деревне, Ново-Александровске, Старорусском и других населенных пунктах.
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