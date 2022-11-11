Большую часть Сахалинской области накроет циклон с ветром, дождем и снегом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
13 ноября 2022 года на территории 8 МО: Макаровский, Томаринский, Долинский, Холмский, Невельский, Анивский, Корсаковский и г. Южно-Сахалинск прогнозируются сильные (15 - 29 мм за 12 часов), местами очень сильные (30 мм и более за 12 часов) осадки в виде дождя и мокрого снега. Отложение мокрого снега ветер ветер на побережьях 15 - 20 м/с, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Ночью 14 ноября 2022 года на территории 8 МО: Макаровский, Томаринский, Долинский, Холмский, Невельский, Анивский, Корсаковский и г. Южно-Сахалинск прогнозируется снег (3 - 6 мм за 12 часов), местами сильный (7 - 19 мм за 12 часов) ветер на побережьях 18 - 23 м/с.
14 ноября 2022 года на территории 2 МО: Курильский, Южно-Курильский прогнозируется дождь (4 - 14 мм за 12 часов), ветер 25 - 30 м/с.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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