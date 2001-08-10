Сахалинским аграриям рассказали о нововведениях земельного законодательства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бесплатный семинар для сельхозтоваропроизводителей стартовал в областном центре. В течение трёх дней с фермерами разберут земельные вопросы, современные технологии производства и защиты растений, переработку продукции. Организатор обучения – региональный Центр развития сельхозкооперации при поддержке министерства сельского хозяйства и торговли области, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития Сахалинской области.
- Сегодня мы касаемся земельных вопросов. Это и судебная практика, оформление участков и выбор правильного их назначения. Отрадно видеть много новых участников. Приходят и крестьянско-фермерские хозяйства, и личные подсобные хозяйства, которые нацелены на развитие, – отметил первый заместитель директора Сахалинского Фонда развития предпринимательства Артём Российченко.
- Изменения в земельном законодательстве происходят каждые полгода, поэтому всегда есть, о чём рассказать. Часто люди из-за незнания испытывают трудности с работой на земле, её покупкой-продажей или арендой. Всё это мы разберем, – рассказала спикер курса Светлана Кособокова.
Первый день семинара собрал около 20 слушателей.
- Я начинающий предприниматель, хочу развить линейку зелёной продукции на гидропонике. Сейчас у меня есть определённая проблема с поиском земли, поэтому тема данного семинара для меня актуальна, – поделился мнением участник семинара Артур Архаров.
- На данный момент мы столкнулись с проблемой импортозамещения средств защиты растений и некоторого оборудования. На семинаре надеюсь найти ответы на этот и другие вопросы, – рассказала агроном экофермы «Клубника от Наташи» Анастасия Покиньчереда. – Подобные мероприятия, безусловно, необходимы нашим фермерам. Не у всех есть профильное образование, а знать закон в любом деле очень важно.
Обучающие мероприятия по актуальным тематикам проводятся регулярно. Для сахалинских фермеров участие бесплатное благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее об обучении и других механизмах поддержки для аграриев – на сайте или по телефону 8 800 222 0123 (доб. 4).
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