15 семей на Итурупе отметили новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В новостройке, возведенной на улице Пограничной в селе Китовое, предусмотрели арендное жилье, а также квартиры для переселенцев из аварийного фонда.
– Дорогие друзья, хотел бы поздравить вас с этим значимым для всего района событием. С большинством из вас я хорошо знаком. Благодаря вашему усердному труду экономика нашего района продолжает развиваться, а жизнь становится комфортнее. Справедливо, что именно вы получаете ключи от этих современных квартир. Пусть в ваших домах царят тепло, уют и взаимопонимание, – обратился к новоселам глава Курильского муниципального округа Вадим Рокотов.
Трехэтажка на 24 квартиры построена по современным энергосберегающим технологиям, с соблюдением норм эксплуатации в сейсмически активной зоне.
Все квартиры сданы «под ключ». В них выполнен ремонт, установлена сантехника, а также электрические плиты и водонагреватели. Во дворе обустроили детскую площадку. Из окон открывается вид на вулкан Богдан Хмельницкий.
– В моей новой квартире очень тепло, светло и уютно. Всегда мечтала о таком доме. Вид из окна просто шикарный, – рассказала жительница села.
В числе получивших ключи – педагоги, учителя, сотрудники бюджетных организаций, силовых структур, пожарной охраны, молодые и узкоспециализированные специалисты, в которых остро нуждается округ. Плата за аренду квартир составляет не более 50 процентов от рыночной стоимости. Это позволяет создать условия для трудоустройства и закрепления востребованных в муниципалитете специалистов.
8 семей переедут в современный дом из аварийного фонда. Еще 1 семья приобретет квартиру в рамках программы «Дальневосточная ипотека» – специалисты окажут островитянам необходимую консультационную помощь и сопровождение сделки.
Отметим, это уже второй арендный дом, построенный на улице Пограничной в 2022 году.
«Сахалинское ипотечное агентство» строит арендные дома по всей территории области. За 7 лет в эксплуатацию введены более 2600 квартир.
Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу – вводить по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Это около 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан. Треть всего строящегося жилья на Сахалине и Курилах – арендное и социальное.
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