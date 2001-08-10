Мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине отрабатывают действия по отражению нападения условных ДРГ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) отрабатывают действия по уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника.

В ходе практических занятий на войсковом стрельбище «Троицкое» условные диверсанты, роль которых выполняли военнослужащие разведывательного подразделения, организовали засаду на пути движения боевой группы.

В результате правильно организованной обороны мотострелковой группы военнослужащим удалось отбить нападение условной ДРГ.

Помимо этого, военнослужащие отработали действия по оказанию медицинской помощи и эвакуации условно раненного товарища.

Основной задачей учения стала отработка и применение командирами подразделений правильных решений, в зависимости от сложившейся тактической обстановки на поле боя, а также совершенствование действий мотострелков, как в обороне, так и в наступлении.

Военнослужащие, участвовавшие в занятиях, показали высокий уровень боевой слаженности и готовности к выполнению поставленных задач.