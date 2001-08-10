Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2022
Сейчас 20:41
61,62|61,12|66,91
Музей истории села Синегорск отпраздновал своё 20-летие
14:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине отрабатывают действия по отражению нападения условных ДРГ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине  мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) отрабатывают действия по уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника.

В ходе практических занятий на войсковом стрельбище «Троицкое» условные диверсанты, роль которых выполняли военнослужащие разведывательного подразделения, организовали засаду на пути движения боевой группы.

В результате правильно организованной обороны мотострелковой группы военнослужащим удалось отбить нападение условной ДРГ.

Помимо этого, военнослужащие отработали действия по оказанию медицинской помощи и эвакуации условно раненного товарища.

Основной задачей учения стала отработка и применение командирами подразделений правильных решений, в зависимости от сложившейся тактической обстановки на поле боя, а также совершенствование действий мотострелков, как в обороне, так и в наступлении.

Военнослужащие, участвовавшие в занятиях, показали высокий уровень боевой слаженности и готовности к выполнению поставленных задач.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?