В Южно-Сахалинске растет число жителей частных домов, которые переходят на бытовой газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В текущем году в областном центре к газу подключили уже 630 новых абонентов. Для сравнения: к октябрю 2021 года газифицировали 428 объектов ИЖС, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, например, в этом году активно газифицируется планировочный район Лиственничное. Как рассказала местная жительница Татьяна Иванова, 10 лет ее семья отапливала дом керосином. После газификации дома в несколько раз снизились расходы на коммунальные услуги.

- Благодаря большой комплексной программе по газификации, которая действует в Сахалинской области, мы получили газ быстрее, чем ожидали, — рассказала она. — На керосине мы немножечко старались экономить, температуру убавляли, жили экономно. Не подключали на керосиновый котел горячую воду, а пользовались электротитаном. Сейчас траты на электричество тоже стали меньше. И главное — в доме гораздо теплее.

Татьяна также добавила, что с приходом в район газа уменьшилась нагрузка и на электросети, выровнялось напряжение.

Для того чтобы газифицировать участок жители воспользовались компенсацией от администрации Южно-Сахалинска, которая покрыла существенную часть расходов.

Ссылка на памятку на догазификацию размещена на сайте администрации города — https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3802/22552.

Добавим, муниципалитет ведет плановую работу по улучшению экологической ситуации в городском округе, в том числе за счет газификации жилых объектов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин является региональным куратором партийного проекта «Зеленая экономика».