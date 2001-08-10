В селе Адо-Тымово летом откроется дом культуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учреждение в Тымовском районе строится в рамках проекта «Культурная среда» федеральной национальной программы «Культура». Ранее о возведении такого объекта просили представители коренных малочисленных народов севера, которым необходима площадка для творчества и традиционных мероприятий. Возведение нового дома культуры проконтролировал министр строительства региона Алексей Колеватых, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Строительство объекта находится в активной фазе. В этом году подрядчик намерен завершить основные работы. Зимой будет выполнена отделка. К сегодняшнему дню смонтированы металлоконструкции, заведены инженерные системы: вода, электроэнергия, выполняются работы по водоотведению и теплоснабжению, – подчеркнул Алексей Колеватых.

Дом культуры возводят на улице Советской. Зрительный зал рассчитан на 100 человек. Для сельчан здесь будут проводить вечера отдыха, танцы, праздничные комплексные программы и кружки. Проектом также предусмотрены музейная комната и библиотека с книгохранилищем.

- Строительство нового дома культуры, конечно, для нас большое событие. Без преувеличения могу сказать, что ДК станет центром притяжения не только для жителей Адо-Тымово, но и для соседей из ближайших населенных пунктов, – поделилась жительница села Людмила Носова.

В стенах дома культуры также разместятся вестибюльная группа с гардеробом и постом охраны, музейная и кружковые комнаты, кабинет администратора, санузлы, технические помещения. На прилегающей территории обустроят проезды и тротуары, зоны отдыха, выполнят озеленение.

- Сельский дом культуры - это место, где люди отдыхают душой. Новое учреждение поможет людям реализовать свой творческий потенциал. То, что правительство Сахалинской области реализует данную программу, и оказывает поддержку учреждениям культуры в сёлах, очень ценно. Мы пристально следим за ходом строительства. На сегодняшний день отставаний по графику нет. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2023 года, – отметил мэр Тымовского района Эдуард Звада.

Напомним, в рамках проекта «Культурная среда» в регионе в этом году проведён капитальный ремонт детской школы искусств «Этнос» в областном центре и сельского клуба села Новиково Корсаковского района. До конца года планируется закончить капитальный ремонт дома культуры села Правда, а также переоснастить центральную детскую библиотеку Невельска.