Островные медики перенимают опыт ведущих отечественных врачей -ортопедов и травматологов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-класс на Сахалине провели представители Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена. За два дня специалисты из Санкт-Петербурга вместе с островными коллегами выполнили пять сложных операций по замене коленных и тазобедренных суставов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

НМИЦ ТО имени Р.Р. Вредена - крупнейшее в России специализированное клиническое, научное и учебное учреждение. В нем проводятся исследования по всем важнейшим направлениям в травматологии и ортопедии.

- Жители Сахалина и Курил должны иметь возможность получить самую современную медицинскую помощь, не покидая пределы региона. Для этого мы закупаем передовое оборудование и инструментарий, а также повышаем квалификацию островных медиков. Подобные мастер-классы помогают им набираться опыта под руководством врачей мирового уровня, осваивать новейшие методики и технологии, - отметил Валерий Лимаренко.

18 лет назад жительнице Углегорска установили имплантат тазобедренного сустава. За это время он деформировался, потребовалась замена.

- В рамках мастер-класса выполнены сложные операции с большим количеством специальных имплантатов. Благодаря малоинвазивным технологиям пациент быстрее восстанавливается после операции и возвращается к обычной жизни, - прокомментировал профессор НМИЦ ТО имени Р.Р. Вредена Николай Корнилов.

- Современные методики эндопротезирования позволяют в некоторых случаях избежать полной замены сустава, а также добиться у пациента ощущений, более приближенных к естественным, - уточнил заведующий отделением травматологии и ортопедии областной клинической больницы Антон Бутов.

Еще недавно в областной больнице в год делали около 120 операций по замене суставов. Теперь количество вмешательств выросло более чем вдвое.