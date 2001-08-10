Участок Авиационной в Южно-Сахалинске готовится к открытию для автомобильного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Улица Авиационная на участке от ул. Ленина до пер. Корсаковский станет проезжей уже в конце текущей недели. Нижний слой асфальтобетона уложен, ведется укладка верхнего слоя асфальта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик, на данном участке выполнены замена основания дороги и подземных коммуникаций, устройство ливневой канализации, установлен бордюрный камень, подготовлена под укладку асфальтобетонной смеси тротуарная часть. Вдоль дороги будет оборудована система освещения и видеонаблюдения.

Дневные температуры позволяют строителям наверстать отставание от графика.

- Мы проводим работы на участке протяженностью 960 метров, большую часть уже заасфальтировали. Если позволят погодные условия, к ноябрю закончим полностью, - отметил начальник участка Андрей Бородин. - В процессе работы были обнаружены несколько участков со слабым грунтом. Нужно было заменить около 6 тыс. кубометров, не запланированных проектом. Это большой объем, поэтому отстали от графика. Завезли скальный грунт, все заменили. Мы даем гарантию на полотно. Не в наших интересах сделать плохо.

Все работы, связанные с укладкой асфальтобетона и требующие определенных дневных температур, должны быть выполнены в первой декаде ноября. Проезжую часть обновят на всей протяженности улицы — от ул. Ленина до пр. Мира. Оставшиеся работы по благоустройству — установка знаков и автобусных павильонов, нанесение разметки и проч. — планируется заверишь до конца года.

Капитальный ремонт улицы проводится в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».