Эффективность работы сахалинских органов власти должна повысить база региональных практик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

База лучших региональных практик повысит эффективность работы органов власти по повышению качества жизни людей. Она будет аккумулировать опыт, накопленный во всех регионах России. С таким предложением Валерий Лимаренко выступил в ходе пленарного заседания первого Дальневосточного форума «Бережливых технологий», который проходит в Южно-Сахалинске. Двухдневное мероприятие собрало руководителей органов власти из более чем из 20 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сахалинская область по праву стала местом проведения форума «Бережливых технологий». В островном регионе насчитывается 12 образцовых учреждений, сертифицированных на федеральном уровне. По этому показателю Сахалинская область вошла в тройку лучших регионов России. Грамотное применение инструментов проектного управления и бережливых технологий позволяет значительно повысить качество жизни населения. Например, с помощью системы управления данными об уборке города за два года удалось почти в пять раз снизить количество пыли в Южно-Сахалинске. Такой результат достигнут благодаря цифровизации процесса уборки улиц города, а также внедрению постоянного мониторинга их текущего состояния.

- Мы выходим с инициативой – на базе координационного комитета «Клуба бережливых губернаторов» создать библиотеку интересных региональных проектов. Сахалинская область бесплатно предлагает участникам клуба свои начинания для тиражирования. Приезжайте, изучайте, внедряйте у себя. Мы также готовы перенимать лучшие наработки. Все это необходимо, чтобы повысить эффективность работы органов власти на благо людей, - сказал Валерий Лимаренко.

Сахалинская область – яркий пример того, как за короткий срок можно пересобрать управленческие процессы и привести их в целевое состояние, считает заместитель генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов.

- В дальнейшем на эти процессы была очень гармонично была наложена цифровая среда. Нужно здесь на Сахалине создать дальневосточную школу «Бережливых технологий». Мы готовы участвовать в ее работе, - отметил представитель «Росатома».

Внимание участников форума привлек внедренный в практику сахалинской медицины клиентоориентированный подход.

- В островном здравоохранении налажен автоматический обзвон пациентов после каждого посещения врача, их опрашивают об отмеченных недостатках. Важно также, что в случае, когда пациент дает нестандартные ответы, в дальнейшем вместо робота ему звонит представитель ситуативной группы и выявляет проблемы, которые необходимо срочно устранять. Считаю, что проект может решать задачи, которые существуют и в Иркутской области. Однозначно, им я займусь в ближайшее время. - сообщил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

- Очень было интересно ознакомиться с сахалинским опытом работы на основе трех ключевых инструментов: проектного управления, «бережливых технологий» и управления на основе данных. Эту конструкцию их трех элементов мы будем пытаться изучить более подробно и внедрить у себя в том или ином виде, - рассказал заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Завершилось пленарное заседание первого Дальневосточного форума «Бережливых технологий» награждением организаций – лидеров бережливости.