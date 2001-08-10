Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2022
Сейчас 02:31
61,70|60,53|66,91
В Березняках пройдет прием граждан
11:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Новый водопровод временно оставит часть Южно-Сахалинска без воды

Новый водопровод временно оставит часть Южно-Сахалинска без воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с подключением построенного обводного участка трубопровода диаметром 315 мм по ул. Сахалинской в рамках реконструкции моста через р.Сусуя с 22 часов 18 октября до 06 часов утра 19 октября будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул.Загородная, 2, 26;

- ул.Колодезная, 7;

- ул.Л.Толстого, 3, 5;

- ул.Полевая, 14;

- ул.Сахалинская, 147;

- ул.Достоевского, 15а;

- ул.Матросова, 18Б;

- ул.Некрасова, 70;

- ул.Керамическая, 3а;

- в частном секторе района Владимировка (от ул. Загородной до ул.Некрасова)

Под ограничения попадает и психиатрическая больница (ул.Лермонтова, 110). Соцучреждение проинформировано.

«РВК-Сахалин» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?