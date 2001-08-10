Новый водопровод временно оставит часть Южно-Сахалинска без воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с подключением построенного обводного участка трубопровода диаметром 315 мм по ул. Сахалинской в рамках реконструкции моста через р.Сусуя с 22 часов 18 октября до 06 часов утра 19 октября будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул.Загородная, 2, 26;
- ул.Колодезная, 7;
- ул.Л.Толстого, 3, 5;
- ул.Полевая, 14;
- ул.Сахалинская, 147;
- ул.Достоевского, 15а;
- ул.Матросова, 18Б;
- ул.Некрасова, 70;
- ул.Керамическая, 3а;
- в частном секторе района Владимировка (от ул. Загородной до ул.Некрасова)
Под ограничения попадает и психиатрическая больница (ул.Лермонтова, 110). Соцучреждение проинформировано.
«РВК-Сахалин» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
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