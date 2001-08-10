"Единая Россия" предложила организовать для детей мобилизованных бесплатный отдых в лагерях в осенние каникулы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак поручил секретарям региональных отделений «Единой России», главам муниципалитетов обеспечить возможность такого отдыха
«Помимо непосредственной помощи с экипировкой и подготовкой к участию в СВО наших ребят, адресной помощи их семьям по самым разным вопросам, которую сегодня оказывают отделения «Единой России» во всех регионах, мы можем оказать поддержку нашим бойцам, организовав отдых для их детей в лагерях», — сказал он.
Практика предоставления бесплатных путевок в лагеря или компенсации затрат, если родители купили путевки самостоятельно, есть для малоимущих семей. Ее можно и нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих, подчеркнул Андрей Турчак.
Сахалинское региональное отделение партии «Единая Россия» всецело поддержало эту инициативу. Сегодня на Сахалине и Курилах действуют самые разнообразные программы детского отдых. С августа 2022 года в регионе начал работу учебно-методический центр «Авангард», где традиционный детский отдых совмещен с военно- патриотическим воспитанием. За время отдыха в лагере у ребят формируется командный дух, чувство ответственности за дело, которое они выполняют и, конечно, чувство глубокой любви к своей Родине. Кроме обычного отдыха в детских лагерях в островном регионе успешно внедряется программа детского социального туризма. Сегодня Сахалинская область является лидером в ДФО по количеству детей, у которых есть возможность бесплатного отдыха в детских лагерях региона.
- Губернатор островного региона Валерий Лимаренко много встречается с семьями мобилизованных. Мы знаем о нуждах и заботах близких наших бойцов и готовы предоставлять по запросу места в лагерях для ребят, если это будет необходимо. В регионе сегодня специалисты сосредоточили работу над точечной адресной помощью семьям, - отметила координатор партийного проекта «Новая школа», министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
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