Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2022
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Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске будет закрыт для движения 15 октября
10:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске будет закрыт для движения 15 октября

Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске будет закрыт для движения 15 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участок улицы Космонавта Поповича будет полностью перекрыт  для движения 15 октября с 09:00 до 18:00, рассказали ТИА "Острова" в "СКК".

Ограничение связано с ремонтными работами в районе дома №98 по ул.Поповича, рядом с перекрёстком с ул.Чехова. АО "СКК" приносит извинения за доставленные неудобства и просит автовладельцев заранее планировать свой маршрут. 

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