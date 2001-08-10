"Сахалинэнерго" повысит надёжность электроснабжения в городе Углегорске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты Западного базового сетевого района (ЗБСР) филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» повысят надёжность электроснабжения в городе Углегорска.
Вчера, 12 октября, в 20:48 в результате повреждения концевой кабельной муфты линии электропередачи напряжением 10 кВ было частично нарушено электроснабжение в центральной части города, а также микрорайонов «Бумзавод» и «Черемушки».
Энергетики в оперативном порядке перевели потребителей на резервные схемы электроснабжения. В 21:06 подача электроэнергии потребителям была возобновлена в полном объеме.
Необходимо отметить, что с целью усиления схемы электроснабжения данных районов специалисты ЗБСР провели реконструкцию воздушной части ЛЭП напряжением 10 кВ, провели капительный ремонт трех кабельных линий по улице Бумажной.
До начала наступления холодов на подстанции «Углегорская» будет реконструирована ячейка, что позволит производить оперативные переключения потребителей на дополнительные резервные схемы электроснабжения.
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