Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2022
Сейчас 22:07
62,31|60,80|66,91
В крупной партии сахалинской рыбы обнаружены личинки гельминтов
14:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Администрация Южно-Сахалинска объявляет конкурс на замещение вакантной должности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального казенного учреждения «Управление информационного обеспечения администрации города Южно-Сахалинска».

Информация о квалификационных требованиях и необходимых документах размещена на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в разделе «Прием на работу. Конкурсы».

Документы для участия в отборе можно подать в рабочие дни с 9.00 до 17.15 (в пятницу — до 17.00) по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики).

Дополнительная информация доступна по телефону: 300-913 (доб.5).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?